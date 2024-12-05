День Збройних Сил України: привітання в картинках, віршах і прозі

6 грудня Україна святкує День Збройних Сил. Давайте усі разом подякуємо тим, хто боронить рідну землю від ворогів.

День Збройних Сил України — це важливе свято, яке відзначають щороку 6 грудня. Це день, коли ми вшановуємо мужність, відвагу та самовідданість українських військових, які стоять на захисті нашої Батьківщини. Вони є символом сили та незламності, а їхня служба — це не лише професія, а й високе покликання. Це свято нагадує нам про ціну миру і важливість підтримки наших захисників, адже саме завдяки їм Україна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність.

День Збройних Сил України: привітання своїми словами і у віршах

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!



День Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!



З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!



З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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В День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.



З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!



З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.



З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.



***

Хай твоїм шляхом ідуть перемоги,

Хай буде кожен день, як світла весна,

Нехай країна в мирі живе, без тривоги,

А ти — на чолі захисту, як завжди.

Зі святом, воїне, тебе ми вітаєм,

Славу твою в серці ми носим вічно!

Служба твоя — це честь і обов'язок святий,

Нехай Бог охороняє твої дії ясні!

***

Вітають тебе й дуби, і тополі,

І пісня вітрів на синіх просторах.

Ти, воїне, в серцях народних — гордость,

Захищаєш ти рідну землю, мов фортеця.

Нехай буде в серці твоєму спокій,

А на душі — сила й непереможність!

Зі святом, воїне, тебе ми вітаєм,

В мирі й силі — твоєму життю місце!

***

Ми вітаєм тебе, гордої постаті,

Що охороняєш спокій і мир!

Сила твоя — це наша надія,

Ти завжди за нас, в кожному бою вірний.

Служба твоя — відвага і слава,

В душі твоїй — відчуття честі й мужності.

Зі святом тебе, славетний воїне,

Ми гордимося тим, що ти — наш захисник!

***​​​​​​​

Зі святом тебе вітають всі люди,

Ти — той, хто тримає мир на землі!

Всі твої вчинки, відвага й сміливість

Нас захищають, ти — наша опора.

Земля твоя, Україна — твій обов’язок,

Ти — гордість народу, зразок для інших!

Нехай твоя служба буде легка,

А серце твоє — відважним, без страху!

***

Вітаємо тебе, доблесний захиснику,

Ти для нас — надія і сила в серці.

Всі твої вчинки — це героїчна праця,

В бою ти як камінь, в спокої — як мати.

Зі святом тебе, воїне славний,

Ми всі пишаємося тобою і молимось,

Щоб мирно в світі жили наші діти,

А ти жив — як героїчний захисник!