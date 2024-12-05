День Збройних Сил України: привітання в картинках, віршах і прозі

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Декабрь 5 » 19:39:25
6 грудня Україна святкує День Збройних Сил. Давайте усі разом подякуємо тим, хто боронить рідну землю від ворогів.
День Збройних Сил України — це важливе свято, яке відзначають щороку 6 грудня. Це день, коли ми вшановуємо мужність, відвагу та самовідданість українських військових, які стоять на захисті нашої Батьківщини. Вони є символом сили та незламності, а їхня служба — це не лише професія, а й високе покликання. Це свято нагадує нам про ціну миру і важливість підтримки наших захисників, адже саме завдяки їм Україна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність.
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!
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В День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
***
Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
***
Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
***
Хай твоїм шляхом ідуть перемоги,
Хай буде кожен день, як світла весна,
Нехай країна в мирі живе, без тривоги,
А ти — на чолі захисту, як завжди.
Зі святом, воїне, тебе ми вітаєм,
Славу твою в серці ми носим вічно!
Служба твоя — це честь і обов'язок святий,
Нехай Бог охороняє твої дії ясні!
Вітають тебе й дуби, і тополі,
І пісня вітрів на синіх просторах.
Ти, воїне, в серцях народних — гордость,
Захищаєш ти рідну землю, мов фортеця.
Нехай буде в серці твоєму спокій,
А на душі — сила й непереможність!
Зі святом, воїне, тебе ми вітаєм,
В мирі й силі — твоєму життю місце!
Ми вітаєм тебе, гордої постаті,
Що охороняєш спокій і мир!
Сила твоя — це наша надія,
Ти завжди за нас, в кожному бою вірний.
Служба твоя — відвага і слава,
В душі твоїй — відчуття честі й мужності.
Зі святом тебе, славетний воїне,
Ми гордимося тим, що ти — наш захисник!
Зі святом тебе вітають всі люди,
Ти — той, хто тримає мир на землі!
Всі твої вчинки, відвага й сміливість
Нас захищають, ти — наша опора.
Земля твоя, Україна — твій обов’язок,
Ти — гордість народу, зразок для інших!
Нехай твоя служба буде легка,
А серце твоє — відважним, без страху!
Вітаємо тебе, доблесний захиснику,
Ти для нас — надія і сила в серці.
Всі твої вчинки — це героїчна праця,
В бою ти як камінь, в спокої — як мати.
Зі святом тебе, воїне славний,
Ми всі пишаємося тобою і молимось,
Щоб мирно в світі жили наші діти,
А ти жив — як героїчний захисник!