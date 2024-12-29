Загибель вивезеного в Росію українського підлітка Олександра Якущенка. Що відомо

Російські ЗМІ 24 грудня повідомили про самогубство українського підлітка Олександра Якущенка в Росії. Його вивезли до РФ з окупованої території Херсонщини, віддали в прийомну родину і, ймовірно, забороняли повертатися в Україну. Українська влада вже розпочала розслідування обставин смерті хлопця.

Видання "Важные истории" спільно з проєктом The Reckoning Project розповіли історію українського юнака. За їхніми даними, смерть Якущенка зафіксували 10 січня 2024 року в станиці Ахтанізовська в Краснодарському краї РФ. Відповідні дані містяться у свідоцтві про смерть, яке опублікували ЗМІ.

Майже рік жодної інформації про причини загибелі хлопця не було відомо.

Як з'ясувалося, восени 2022 року керівниця дитячого будинку в селі Токарівка (Херсонська область) Лідія Шарварли вивезла усіх прийомних дітей в Росію. Серед них були і на той момент 17-річний Олександр Якущенко та його сестра - 13-річна Крістіна.

У Росії дітей розподілили в різні прийомні родини

Олександр потрапив до родини Наталі й Олександра Лукашенків в станиці Ахтанізовська в Краснодарському краї.

Автор фото,ВО "Батьківщина" У грудні 2021 року представник місцевої влади від партії "Батьківщина" відвідав дитячий будинок в Токарівці на Херсонщині. На фото крайній справа - Олександр Якущенко і його сестра Крістіна. Через рік вони опиняться в Росії

В їхньому дитбудинку Якущенко жив навіть після того, як йому в 2023 виповнилося 18 років. Олександр Лукашенко пояснює це тим, що "хлопцю просто нікуди було йти". Він також сказав, що взяти підлітка з Херсонщини його попросили російські органи опіки.

Вранці 10 січня 2024 року в лісосмузі поряд з будинком Лукашенків знайшли тіло Олександра Якущенка. Їм повідомили, що юнак повісився. Його телефон був розбитий, а всі дані з нього - стерті.

Передсмертної записки хлопець не залишив. Шкільні друзі Олександра сказали журналістам, що він добрий, товариський, але тривалий час був в депресії та хотів повернутись в Україну. У Хмельницькій області живе його рідна мати Олена, яку в 2016 році позбавили батьківських прав.

Автор фото,istories.media Рідна мати Олександра Олена Якущенко зараз живе на Хмельниччині. Вона не вірить в самогубство сина і вимагає повернути з РФ свою доньку Крістіну

Вона не вірить, що її син скоїв самогубство.

"Я не вірю, що він повісився. Я з ним спілкувалася, він був щасливий. Що могло статися за тиждень чи два?" - заявила Олена Якущенко.

"Подзвонив перед Новим роком, каже, я скоро приїду. А в січні мені вже повідомили про це (про загибель сина - Ред.). Я вам не можу передати, як втратити дитину. Я хочу, щоби розібралися, як загинув мій син".

Однак, ймовірно, російські органи опіки забрали в Олександра документи, щоб він не міг повернутися додому. "Опіка казала, що він хотів повернутися в Україну, у нього забрали паспорт, і він пішов, повісився через це", — розповіла "Важным историям" Карина Петренко, яка виховувалась разом з Якущенко в херсонському дитбудинку.

Незадовго до смерті він відправив друзям голосове повідомлення в соцмережах, де сказав, що прийомна родина "дала йому зрозуміти, що він їм зовсім не потрібен".

"Прийшла (на похорон) прийомна сім'я, обрала найдешевшу труну. Коли квіти клали, вони просто підходили, кидали, як собаці. І коли вже настав час йти, прийомна сім'я каже: "Слава богу, він помер. Менше проблем", — сказала ЗМІ подруга загиблого Ольга (ім'я змінене з метою безпеки).

Реакція в Україні

Після розголосу історії в ЗМІ на неї відреагували українські правоохоронні органи та влада.

Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного з Херсонщини.

Справа порушена за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

З 2022 року Олександр Якущенко перебуває в базі розшуку МВС, як людина, що зникла безвісти. Він, а також його сестра Крістіна також є в переліку майже 20 тисяч українських дітей, які Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

Станом на зараз вдалося повернути лише 388 дітей.

Автор фото,МВС України Картка Олександра Якущенка в українській базі розшуку МВС

Правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини, що опікується незаконно вивезеними дітьми, Катерина Рашевська заявила, що, попри розшук, точне місце перебування Олександра Якущенка в Росії не було відоме українській владі.

"Так досить часто відбувається, коли ми знаємо ім'я, по батькові дитини, але не можемо встановити, куди його вивезли росіяни", - сказала вона в ефірі "Радіо НВ".

За її даними, в нього дійсно забрали документи і не давали повернутися в Україну.

Рашевська також наголосила, що це не єдиний зафіксований випадок, коли російські прийомні батьки забирають в українських дітей документи і не дають їм повернутися на Батьківщину. Крім того, є випадки, коли дітям на телефони встановлюють спеціальне програмне забезпечення, щоб відстежувати їхні пересування. Рашевська каже, що були випадки, коли підлітки намагалися самостійно перетнути кордон, але їх затримували і повертали в російські прийомні сім'ї.

Автор фото,istories.media Олександр Якущенко, за словами його рідних і друзів, хотів повернутися в Україну

На своїй сторінці у фейсбуці правозахисниця пояснила, що ситуація з Олександром Якущенко показала "правовий вакуум", який виник щодо вивезених українських дітей.

"Олександр не був депортованим у класичному розумінні", - вказує вона.

Справа в тому, що Олександра з України самотужки вивезли люди, які формально були його "законними представниками" з дитячого будинку сімейного типу. Це не вперше, коли такі "законні представники" віддають дітей росіянам, зауважує юристка.

Батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного типу – це не усиновлювачі, пояснює Рашевська. Вони є законними представниками на підставі договору з компетентними органами влади України. Дія договору припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання дітей.

Такими "несприятливими умовами", на думку правозахисниці, мають визнавати колабораціонізм батьків-вихователів.

Катерина Рашевська каже, що Росія блокує інформацію про українські і міжнародні ініціативи з повернення вивезених дітей. Відсутність інформації доводить їх до відчаю.

"Навіть коли їм виповнюється 18, вони просто хочуть, щоб їх приїхали й забрали. І розуміння того, що немає кому приїхати, їх вбиває", - вказує вона.

Російська влада загибель Олександра Якущенка не коментувала, але раніше депортацію українських дітей в РФ називала добровільною і пояснювала міркуваннями безпеки.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в організації незаконного масового вивозу українських дітей. Це суд трактував як воєнний злочин.