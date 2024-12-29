Загибель вивезеного в Росію українського підлітка Олександра Якущенка. Що відомо

|ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 Декабрь 29 » 15:47:08
Російські ЗМІ 24 грудня повідомили про самогубство українського підлітка Олександра Якущенка в Росії. Його вивезли до РФ з окупованої території Херсонщини, віддали в прийомну родину і, ймовірно, забороняли повертатися в Україну. Українська влада вже розпочала розслідування обставин смерті хлопця.
Видання "Важные истории" спільно з проєктом The Reckoning Project розповіли історію українського юнака. За їхніми даними, смерть Якущенка зафіксували 10 січня 2024 року в станиці Ахтанізовська в Краснодарському краї РФ. Відповідні дані містяться у свідоцтві про смерть, яке опублікували ЗМІ.
Майже рік жодної інформації про причини загибелі хлопця не було відомо.
Як з'ясувалося, восени 2022 року керівниця дитячого будинку в селі Токарівка (Херсонська область) Лідія Шарварли вивезла усіх прийомних дітей в Росію. Серед них були і на той момент 17-річний Олександр Якущенко та його сестра - 13-річна Крістіна.
Олександр потрапив до родини Наталі й Олександра Лукашенків в станиці Ахтанізовська в Краснодарському краї.
В їхньому дитбудинку Якущенко жив навіть після того, як йому в 2023 виповнилося 18 років. Олександр Лукашенко пояснює це тим, що "хлопцю просто нікуди було йти". Він також сказав, що взяти підлітка з Херсонщини його попросили російські органи опіки.
Вранці 10 січня 2024 року в лісосмузі поряд з будинком Лукашенків знайшли тіло Олександра Якущенка. Їм повідомили, що юнак повісився. Його телефон був розбитий, а всі дані з нього - стерті.
Передсмертної записки хлопець не залишив. Шкільні друзі Олександра сказали журналістам, що він добрий, товариський, але тривалий час був в депресії та хотів повернутись в Україну. У Хмельницькій області живе його рідна мати Олена, яку в 2016 році позбавили батьківських прав.
Вона не вірить, що її син скоїв самогубство.
"Я не вірю, що він повісився. Я з ним спілкувалася, він був щасливий. Що могло статися за тиждень чи два?" - заявила Олена Якущенко.
"Подзвонив перед Новим роком, каже, я скоро приїду. А в січні мені вже повідомили про це (про загибель сина - Ред.). Я вам не можу передати, як втратити дитину. Я хочу, щоби розібралися, як загинув мій син".
Однак, ймовірно, російські органи опіки забрали в Олександра документи, щоб він не міг повернутися додому. "Опіка казала, що він хотів повернутися в Україну, у нього забрали паспорт, і він пішов, повісився через це", — розповіла "Важным историям" Карина Петренко, яка виховувалась разом з Якущенко в херсонському дитбудинку.
Незадовго до смерті він відправив друзям голосове повідомлення в соцмережах, де сказав, що прийомна родина "дала йому зрозуміти, що він їм зовсім не потрібен".
"Прийшла (на похорон) прийомна сім'я, обрала найдешевшу труну. Коли квіти клали, вони просто підходили, кидали, як собаці. І коли вже настав час йти, прийомна сім'я каже: "Слава богу, він помер. Менше проблем", — сказала ЗМІ подруга загиблого Ольга (ім'я змінене з метою безпеки).
Після розголосу історії в ЗМІ на неї відреагували українські правоохоронні органи та влада.
Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного з Херсонщини.
Справа порушена за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.
З 2022 року Олександр Якущенко перебуває в базі розшуку МВС, як людина, що зникла безвісти. Він, а також його сестра Крістіна також є в переліку майже 20 тисяч українських дітей, які Росія незаконно вивезла з окупованих територій.
Станом на зараз вдалося повернути лише 388 дітей.
Правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини, що опікується незаконно вивезеними дітьми, Катерина Рашевська заявила, що, попри розшук, точне місце перебування Олександра Якущенка в Росії не було відоме українській владі.
"Так досить часто відбувається, коли ми знаємо ім'я, по батькові дитини, але не можемо встановити, куди його вивезли росіяни", - сказала вона в ефірі "Радіо НВ".
За її даними, в нього дійсно забрали документи і не давали повернутися в Україну.
Рашевська також наголосила, що це не єдиний зафіксований випадок, коли російські прийомні батьки забирають в українських дітей документи і не дають їм повернутися на Батьківщину. Крім того, є випадки, коли дітям на телефони встановлюють спеціальне програмне забезпечення, щоб відстежувати їхні пересування. Рашевська каже, що були випадки, коли підлітки намагалися самостійно перетнути кордон, але їх затримували і повертали в російські прийомні сім'ї.
На своїй сторінці у фейсбуці правозахисниця пояснила, що ситуація з Олександром Якущенко показала "правовий вакуум", який виник щодо вивезених українських дітей.
"Олександр не був депортованим у класичному розумінні", - вказує вона.
Справа в тому, що Олександра з України самотужки вивезли люди, які формально були його "законними представниками" з дитячого будинку сімейного типу. Це не вперше, коли такі "законні представники" віддають дітей росіянам, зауважує юристка.
Батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного типу – це не усиновлювачі, пояснює Рашевська. Вони є законними представниками на підставі договору з компетентними органами влади України. Дія договору припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання дітей.
Такими "несприятливими умовами", на думку правозахисниці, мають визнавати колабораціонізм батьків-вихователів.
Катерина Рашевська каже, що Росія блокує інформацію про українські і міжнародні ініціативи з повернення вивезених дітей. Відсутність інформації доводить їх до відчаю.
"Навіть коли їм виповнюється 18, вони просто хочуть, щоб їх приїхали й забрали. І розуміння того, що немає кому приїхати, їх вбиває", - вказує вона.
Російська влада загибель Олександра Якущенка не коментувала, але раніше депортацію українських дітей в РФ називала добровільною і пояснювала міркуваннями безпеки.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в організації незаконного масового вивозу українських дітей. Це суд трактував як воєнний злочин.