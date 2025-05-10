«Або декриміналізація, або еміграція». Чому моделі OnlyFans хочуть їхати з України

"Найімовірніше будемо планувати переїзд до іншої країни, – розповіла Сніжана (ім'я змінене з міркувань безпеки – Ред.) BBC Україна. – Чекаю лише, щоб закінчився навчальний рік у дитини".

У жовтні 2024 року жінка сплатила понад десять мільйонів гривень податків – за доходи, які з 2020 по 2022 рік вона отримала від роботи моделлю на платформі розваг для дорослих OnlyFans.

У вересні 2024 року Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики закликав "виконати податковий обовʼязок" і сплатити податки за роботу онлайн.

Як розповіли BBC моделі OnlyFans, невдовзі після цього їм та їхнім колегам надійшли листи від податкової – з проханням сплатити податки.

Чимало моделей, як і Сніжана, дослухалися до такого заклику.

"У податковій не запитували, звідки гроші. Я просто вказала країну доходів – Велика Британія та Ірландія (місце реєстрації офісу OnlyFans. – Ред.)", – пояснює Сніжана BBC Україна.

Через деякий час після відвідин податкової Бюро економічної безпеки прийшло до жінки з обшуком. Напередодні обшук проводили в оселі її колеги Крістіни (ім'я змінене - Ред.), яка також заплатила податки за кілька років роботи моделлю на OnlyFans.

Сніжана працює на платформі з 2020 року. І весь цей час уникала сплати податків, як вона стверджує, не через жадібність.

Річ у тому, що зображення, які вона виставляє на платформі, можуть кваліфікувати як порнографію. А за неї в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Сам факт роботи на OnlyFans не порушує закон, адже наповнення платформи не обмежується інтимними зображеннями. Там публікують різне, зокрема спортивні досягнення чи кулінарні рецепти.

Але підставою для ймовірного кримінального провадження за українським законом може стати публікація інтимних знімків, якщо експертиза визнає їх порнографічними.

301-а стаття Кримінального кодексу, де йдеться про "виготовлення, збут і розповсюдження порнографії", передбачає покарання від штрафу у 1700 гривень до семи років ув'язнення.

До речі, під порнографію в Україні можуть потрапити не лише публікації на OnlyFans, але й у деяких випадках "хтивки" на смартфоні.

У листопаді 2024 року в парламенті зареєстрували законопроєкт про "декриміналізацію порнографії". У поясненні до нього йдеться, що здебільшого у світі побутові інтимні світлини та відео, "не є суспільно небезпечними". Але цей проєкт ще не ухвалили.

Сніжана і Крістіна – серед сотень жінок в Україні, які працюють моделями на OnlyFans. Разом з іншими колегами вони чекають на ухвалення закону про декриміналізацію. Вони сподіваються, що після цього кримінальні провадження щодо них щодо 301 статті закриють.

"Я готова платити податки і надалі, але у в'язницю не хочу", – розповідає Сніжана BBC Україна.

BBC Україна з'ясовувала, у чому справа.

Скільки кримінальних справ і скільки податків сплатили

За даними Офісу генпрокурора, за статтею 301 упродовж 2024 року відкрили 1645 кримінальних проваджень. А вже за січень-березень 2025 року – 857 таких проваджень.

Для порівняння у 2023 році зареєстрували 903 таких провадження, у 2022 – 784, у 2021 – 1490.

Тобто упродовж 2024 року відкрили вдвічі більше справ, ніж у 2023. Тоді як за перший квартал 2025 року – майже стільки, як за весь 2023.

Державна податкова служба дійсно отримала дані про українців, які мали доходи на OnlyFans упродовж 2020-2022 років. Це в інтерв'ю виданню "Українська правда" підтвердив голова ДПС Руслан Кравченко.

Він також повідомив, що загалом податкова виявила 5 435 людей, яким належали 7 036 акаунтів на платформі. За його словами, упродовж трьох років "ці громадяни заробили 111 млн доларів".

Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що на кінець 2024 року загалом моделі OnlyFans сплатили 59 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

За його словами, те, що податок сплатили "несвоєчасно", не повинно бути підставою для кримінального переслідування.

А зовсім нещодавно Данило Гетманцев в ефірі національного марафону подякував моделям OnlyFans за "достатньо великі" сплачені податки.

Утім, сплата податків не скасовує можливої кримінальної відповідальності для Сніжани і Крістіни щодо яких вже йде досудове розслідування.

"Ми повірили державі й легалізували доходи, – пояснює Сніжана. – Але після цього у нас почалися проблеми".

"Крістіні інкримінують умисне ухилення від сплати податків, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та навіть розповсюдження творів, зображень порнографічного характеру", – розповів BBC Україна її адвокат Віталій Наконечний.

Тобто крім 301 статті, жінкам може загрожувати також 212 стаття Кримінального кодексу – "умисне ухилення від сплати податків" та 209 стаття про "легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом".

Остання, за словами юристів, – особливо важка і передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Навесні 2025 року квартиру Сніжани обшукали вдруге і конфіскували валюту, яку жінка відклала для сплати податків за 2023-2024 роки.

"Ймовірно, вони встановили прослуховування у нас в будинку, тому що обшук відбувся одразу після того, як я зняла готівку", – зазначає модель.

Автор фото,Getty Images Приблизно так створюють контент для платформи OnlyFans (фото ілюстративне)

І Сніжана, і Крістіна розповіли BBC Україна, що представники БЕБ намагалися тиснути на них і натякали на можливість "вирішити проблему", нібито натякаючи на хабар.

Водночас у Бюро економічної безпеки відповіли на запит BBC Україна, що "інформація про можливий тиск з боку детектива на учасників кримінального провадження не відповідає дійсності" і має на меті дискредитацію органу.

У відповіді на запит BBC Україна БЕБ також згадало "маніпулювання відомостями щодо початку досудового розслідування" начебто після сплати податків і наголосило, що кримінальне провадження зареєстроване ще в липні 2024 року.

Утім, як стверджує Сніжана і Крістіна, до цієї справи вони стосунку не мають, адже там йдеться про "змову групи осіб" та нібито роботу в "порноагентстві", тоді як обидві жінки працюють на платформі самостійно.

"Ми з родиною вирішили, якщо декриміналізації не буде, збирати речі і їхати з країни назавжди. – пояснює Сніжана. – Бо як тут працювати? В Європі ми зможемо легально сплачувати податки і не хвилюватися, що завтра постукають у двері. Шкода, що ці податки не йтимуть у бюджет України".

У грудні 2024 року, як повідомив депутат Ярослав Железняк, правоохоронний комітет підтримав за основу закон про декриміналізацію порнографії. Його сподівалися винести на голосування на початку січня.

Утім, цього досі не сталося.

Карати лише за дитячу порнографію

301-а стаття Кримінального кодексу України про "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" передбачає від трьох до семи років ув'язнення за створення чи й навіть зберігання порнографічних зображень.

По суті, людина, яка поділилася інтимною світлиною через месенджер, уже порушила закон.

У новій версії закону, ухвалення якої так чекають, відповідальність за "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" передбачена лише в разі залучення неповнолітніх.

По суті, після ухвалення закону дорослі люди за взаємною згодою зможуть пересилати або публікувати на відповідних платформах інтимні зображення – без загрози, що хтось на них напише заяву в поліцію або прийде з обшуком.

Як наслідок, моделі OnlyFans зможуть сплачувати податки за доходи від своєї роботи без страху отримати за це кримінальну справу.

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що кримінальну відповідальність з тих, кого уже засудили, слід зняти, а права – відновити.

На думку авторів, така зміна захищатиме конституційне право щодо невтручання в особисте життя. А також – позитивно вплине на євроінтеграційні процеси України.

У країнах Європи пересилання, публікація інтимних зображень чи публікація їх на "дорослих" сайтах справді не заборонені.

Доступ неповнолітніх до сайтів із порнографією зазвичай фільтрують завдяки багаторівневим перевіркам. Одна з них – умова надати дані своєї банківської картки під час реєстрації.

Крім того, є спеціальні організації, які відстежують порнографічний контент на вебсторінках і повідомляють про підозрілі відео чи фото.

До прикладу, BBC Україна відомий випадок, коли завдяки повідомленню від такої американської організації німецькій прокуратурі вдалося виявити військового, якого підозрюють у численних зґвалтуваннях.

Як коментує нацполіція

Ще наприкінці минулого року Іван Вигівський, керівник нацполіції України, висловив свої застереження щодо нового законопроєкту. BBC Україна попросила про детальніший коментар.

У відповіді на запит ВВС, нацполіція пояснила, що звуження кримінальної відповідальності до розповсюдження порнографії лише неповнолітнім нібито не узгоджується з законом "Про медіа", який забороняє поширювати порнографічні матеріали у медіа та на платформах спільного доступу.

BBC Україна спробувала зайти на платформу OnlyFans, щоб перевірити, наскільки легко там побачити інтимні фото. Як вдалося з'ясувати, доступ до таких зображень обмежений кількома рівнями авторизації, зокрема банківськими даними, якими журналістка вирішила не ділитися. Як наслідок, усі зображення для неї залишилися заблюреними.

З відповіді поліції також слідує, що з ухваленням нового закону "порнографічна продукція набуде масового поширення" серед дорослих, зокрема "в колі різних соціальних верств населення, а також у сімейному оточенні з різною віковою категорією, серед молоді" тощо. А відповідальності за залучення дітей до перегляду таких зображень (наприклад, батьками) не передбачено.

Автор фото,Getty Images Такий еротичний контент можна побачити на платформі без реєстрації

"На рівні IP адреси у нас не блокується жоден сайт, зокрема PornHub, – коментує юристка Леся Михаленко. – Тому всі ці зображення можуть і зараз поширюватися в так званому сімейному колі".

Поліція також застерігає від "розповсюдження порнографії" без згоди особи, яка на ній зображена.

Як пояснила BBC Україна Леся Михаленко, платформа OnlyFans блокує відео з зображенням тіла людини, що не є власником акаунту.

"Тому модель, яка розміщує своє відео, обов'язково відмічає іншу модель в кадрі. Штучний інтелект це легко розпізнає".

У відповіді поліції також йдеться про загрозу так званої "порнопомсти" або "порношантажу", а також небезпеку "розповсюдження порнографічної продукції, яка пропагує інцест".

За словами Лесі Михаленко, справи про шантаж можуть розглядатися за 189 статтею Кримінального кодексу про "вимагання".

"Якщо ми зараз будемо говорити про "порношантаж", для чого тоді існує стаття про шантаж?" – вважає юристка.

Також, згідно з відповіддю нацполіції, новий закон не унормовує "використання порнографії з метою підриву та знецінення національної свідомості і формування негативного образу України та/або українців", що може бути небезпечно в "реаліях війни".

До суду за "хтивку"

У судовому реєстрі чимало справ, де зберігання інтимних світлин на різних пристроях або пересилання їх знайомим, друзям, коханцям, зрештою закінчувалася вироком суду за 301-ю статтею.

Ось лише кілька таких прикладів.

Улітку 2023 року жінку з Полтавської області суд звинуватив у тому, що вона "у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі" показує статеве життя.

Під час особистого спілкування жінка переслала ці відео знайомим через месенджер. Суд кваліфікував це як порушення 301 статті Кримінального кодексу.

Жінка визнала свою вину й уклала угоду зі слідством, суд оштрафував її.

Ще одна кримінальна справа про зберігання і розповсюдження порнографії пов'язана з побутовим конфліктом. Взимку 2024 року військовий попросив свою колишню дружину зробити для нього інтимні фото та відео.

Утім, інша жінка побачила ці світлини в телефоні військового та, щоб помститися конкурентці, розіслала знайомим. Як наслідок, колишня дружина звернулася до правоохоронних органів з заявою про притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження порнографії.

Обвинувачена теж визнала свою вину в суді та сплатила штраф.

Інший вирок по кримінальній справі за 301 статтею винесли у листопаді 2024 року. На пристроях чоловіка із Кропивницького під час обшуку знайшли зображення оголених жінок, які експерти згодом визнали порнографічними. За розповідями свідків, чоловік надавав послуги "відвертої фотосесії" або "фото в стилі "ню".

За це він отримав три роки ув'язнення, які суд пом'якшив до одного року умовно та штрафу. У кримінальній справі сказано, що чоловік порушив "принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків", а його дії "суперечать традиціям суспільства".

Порнографія чи еротика

Але поки 301 стаття передбачає кримінальну відповідальність за "розповсюдження порнографії", як розібратися: побутове пересилання "хтивок" чи інтимних світлин – це вже порнографія чи ні?

"Наразі в Україні немає жодного законодавчого визначення порнографії", – пояснює юристка Леся Михаленко.

Раніше визначення порнографії в Україні давав закон "Про захист суспільної моралі". Згідно з цим законом, порнографією вважалося "вульгарно-натуралістичне" зображення статевих актів, геніталій, "сексуальних збочень", "зарисовок з натури", які "не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти".

Проте наприкінці 2022 року цей закон втратив чинність.

Автор фото,Getty Images Картина австрійського художника Егона Шіле "Жінка, що присідає, у зеленій хустці" з колекції Музею Леопольда на акаунті Віденської туристичної ради на інтернет-платформі OnlyFans у Відні

У наукових статтях головним критерієм, який відрізняє порнографію від еротики, вчені називають грубий натуралізм зображуваного.

Але для суду дуже важливо встановити, еротика на зображеннях чи порнографія, пояснює юристка. За її словами, у будь-якому кримінальному провадженні по 301 статті є кілька рівнів експертизи.

Перш за все, йдеться про портретну експертизу, яка підтверджує, що конкретна людина зображена на фото чи відео. Далі технічна експертиза доводить, що на носіях дійсно були файли з певним зображенням. А тоді експертиза "умовної суспільної моралі" визначає – порнографія це чи еротика. Для цього в структурі МВС є спеціальні експерти, пояснює юристка.

"Нам юристам, коли ми вчилися, говорили, що порнографія – це коли видно дітородні органи під час статевого акту, – розповідає Леся Михаленко. – Багато хто орієнтується саме на це, тому коли знімають еротичне відео, то показують, до прикладу, сідниці, але не показують пеніс".

Утім, за словами Михаленко, останнє слово завжди – за судженням експерта.

Чому в Україні не так, як в інших країнах Європи

Кримінальний кодекс України Верховна Рада ухвалила у 2001 році, але 301 стаття перейшла туди з радянських законів, розповів BBC Україна юрист Олег Веремієнко.

"У Радянському Союзі це був один зі способів засудити людину через політичні переконання, – пояснює експерт. – Тому її треба терміново декриміналізувати".

У радянському кримінальному кодексі стаття про виготовлення і розповсюдження порнографії з'явилася в 1960-х роках.

Саме звідти вона перейшла до українського закону.

У судових вироках по 301 статті також часто посилаються на Міжнародну конвенцію про запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними, яку підписали у 1923 році.

Втім, у 2023 році МЗС України, посилаючись на інформацію Секретаріату ООН заявило, Україна не є учасницею вказаної Конвенції ООН.

В Європі зазвичай криміналізовані лише окремі вчинки, які передбачають залучення дітей до порнографії або використання насильства.

Юристка Олена Жукова також називає 301 статтю "радянським рудиментом" і вважає, що в сучасному світі, де розмови про секс перестали бути табуйованими, цю статтю слід скасувати.

"По суті, наша країна посеред демографічної кризи знову ризикує втратити людей і податки в бюджет. Бо моделі просто поїдуть за кордон", – пояснює вона BBC Україна.

Схоже коментує ситуацію і Сніжана.

"Я роботу не покину, – каже вона. – Або декриміналізація, або еміграція".

Мар'яна Матвейчук,BBC Україна, Київ