19 декабря, в День Святого Николая, в Житомире торжественно открыли главную новогоднюю елку города и области. Открытие новогодней елки на площади Королева стало уже доброй традицией, к которой ежегодно присоединяются тысячи житомирян и гостей города.
Главное новогоднее дерево Житомира в этом году - это голубая ель, высотой 17 метров. Ее украшают 824 новогодние игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.
Вокруг красавицы - рождественская ярмарка, главная сцена торжеств и сказочные фотозоны, игровые и развлекательные локации.
Незабываемую атмосферу предновогоднего чуда создали для гостей праздника артисты Дворца культуры. А композиции группы "Мандры" добавили празднику лучи радости и тепла, надежды и оптимизма, драйва и энергии.
Для самых маленьких участников праздника организаторы подготовили еще один сюрприз - открытие Резиденции Святого Николая.
Километр гирлянд и 800 игрушек: в Житомире торжественно открыли главную новогоднюю елку. ФОТО