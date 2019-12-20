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2019 » Декабрь » 2008:58:04

Километр гирлянд и 800 игрушек: в Житомире торжественно открыли главную новогоднюю елку. ФОТО

Сегодня, 08:58:04 787 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Километр гирлянд и 800 игрушек: в Житомире торжественно открыли главную новогоднюю елку. ФОТО

 19 декабря, в День Святого Николая, в Житомире торжественно открыли главную новогоднюю елку города и области. Открытие новогодней елки на площади Королева стало уже доброй традицией, к которой ежегодно присоединяются тысячи житомирян и гостей города.

Главное новогоднее дерево Житомира в этом году - это голубая ель, высотой 17 метров. Ее украшают 824 новогодние игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.

Вокруг красавицы - рождественская ярмарка, главная сцена торжеств и сказочные фотозоны, игровые и развлекательные локации.

Незабываемую атмосферу предновогоднего чуда создали для гостей праздника артисты Дворца культуры. А композиции группы "Мандры" добавили празднику лучи радости и тепла, надежды и оптимизма, драйва и энергии.

Для самых маленьких участников праздника организаторы подготовили еще один сюрприз - открытие Резиденции Святого Николая.

















Тэги: праздник, новый год, елка, Житомир
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Комментариев: 3
Yoki
1 Ковальчук Павло Степанович (Yoki)   • 09:57:15, Сегодня
+8

А почему на домиках где продают сувениры нету всетовых гирлянд??? ведь так было бы на много красивее...в Европе всегда гирлянды есть по периметру + одно и то же освещение на соседних ёлочках, нельзя добавить ещё что-то??? а на михайловской каждый ход одни и те же скульптуры из дерева, что нету фантазии....это скучно, пришли что-то увидить а ничего нового (((
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:41:30, Сегодня
-1

Кілометр гирлянд, 800 іграшок, а після купи сміття, засрані туалети, перегар і натовпи п'яних кугутів
Titan45
3 Виталий (Titan45)   • 12:47:14, Сегодня
+3

Это не значит, что не нужно стараться, что-то организовать к лучшему, больше украсить Новогодний ярмарок световыми гирляндами и новыми более интересными декорациями...не нужно забывать, что туда ходят и нормальные люди...с Вашей позиции так давайте вообще ничего не делать или зачем что-то развивать, вводить новое если там много пьяниц.
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