"Главным новогодним деревом Житомира станет елка, которая растет на Михайловской"

16 декабря на очередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета рассмотрели план новогодних мероприятий и внесли определенные коррективы. Как анонсировали ранее, торжественное зажжение елки состоится 19 декабря в 17:00 на улице Михайловской
.
В тот же в этот день с 12:00 до 18:00 часов по городу будет курсировать экспресс-автобус со Святым Николаем. Расписание автобуса обещают сообщить позже, сообщает издание Житомир инфо
.
«Праздничная программа, ярмарка, гуляния - не запланированы. Мероприятия планируем провести в условиях строгого соблюдения карантинных правил. Но планируем сделать мероприятия такого плана: главную елку выставлять мы не будем, украсим елку, которая находится в центре улицы Михайловской. Несмотря на то, что тяжелый год, хотим подарить настроение маленьким житомирянам. Поэтому для них по улицам города запустим экспресс-автомобиль со сказочными героями, которые будут ездить по улицам и приветствовать на расстоянии жителей города, и заезжать в микрорайоны города», - говорит начальник управления культуры Илона Колодий.
Члены исполнительного комитета предложили изменить программу на 24 декабря, в частности перенести запланированные действа на 25 декабря. Поэтому, 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета горожан будут приветствовать сказочные герои. Кроме того, с 17:00 до 18:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.
Традиционной новогодней ночи в этом году не будет.
«25 декабря планируем музыкальный трамвайчик с музыкальными героями. 31 декабря с 20:00 до 01:00 часов, музыкальное сопровождение у новогодней елки. Просто играет музыка», - говорит Илона Колодий.
Кроме того, с 19-31 декабря будет работать тематическая фотозона.
«Мы планируем поставить одну локацию с фотозоной - это будет «чудо шар». Знаете, как снежный, рождественский. Также мы планируем на Рождество поставить вертеп»
, - сказала Илона Колодий.
Стоит отметить, что новогодние елки также решили не ставить во многих городах страны, в частности в Виннице, Запорожье, Кривом Роге, Ровно. В прошлом году главным новогодним деревом Житомира была 17-метровая голубя ель
. Ее украшали более 800 игрушек, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.
А главным Дедом Морозом будет дядя Сережа Сухомлин, замечательный сказочный герой, который 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета будет приветствовать горожан.