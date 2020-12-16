"Главным новогодним деревом Житомира станет елка, которая растет на Михайловской"

«Праздничная программа, ярмарка, гуляния - не запланированы. Мероприятия планируем провести в условиях строгого соблюдения карантинных правил. Но планируем сделать мероприятия такого плана: главную елку выставлять мы не будем, украсим елку, которая находится в центре улицы Михайловской. Несмотря на то, что тяжелый год, хотим подарить настроение маленьким житомирянам. Поэтому для них по улицам города запустим экспресс-автомобиль со сказочными героями, которые будут ездить по улицам и приветствовать на расстоянии жителей города, и заезжать в микрорайоны города», - говорит начальник управления культуры Илона Колодий.