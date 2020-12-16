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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 16 » 16:11:55

Главным новогодним деревом Житомира станет елка, которая растет на Михайловской

Сегодня, 16:19:11 780 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главным новогодним деревом Житомира станет елка, которая растет на Михайловской

 16 декабря на очередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета рассмотрели план новогодних мероприятий и внесли определенные коррективы. Как анонсировали ранее, торжественное зажжение елки состоится 19 декабря в 17:00 на улице Михайловской.

В тот же в этот день с 12:00 до 18:00 часов по городу будет курсировать экспресс-автобус со Святым Николаем. Расписание автобуса обещают сообщить позже, сообщает издание Житомир инфо.
 

«Праздничная программа, ярмарка, гуляния - не запланированы. Мероприятия планируем провести в условиях строгого соблюдения карантинных правил. Но планируем сделать мероприятия такого плана: главную елку выставлять мы не будем, украсим елку, которая находится в центре улицы Михайловской. Несмотря на то, что тяжелый год, хотим подарить настроение маленьким житомирянам. Поэтому для них по улицам города запустим экспресс-автомобиль со сказочными героями, которые будут ездить по улицам и приветствовать на расстоянии жителей города, и заезжать в микрорайоны города», - говорит начальник управления культуры Илона Колодий.




Члены исполнительного комитета предложили изменить программу на 24 декабря, в частности перенести запланированные действа на 25 декабря. Поэтому, 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета горожан будут приветствовать сказочные герои. Кроме того, с 17:00 до 18:00 по центральным улицам города будут ходить колядники.

Традиционной новогодней ночи в этом году не будет.
 

«25 декабря планируем музыкальный трамвайчик с музыкальными героями. 31 декабря с 20:00 до 01:00 часов, музыкальное сопровождение у новогодней елки. Просто играет музыка», - говорит Илона Колодий.


Кроме того, с 19-31 декабря будет работать тематическая фотозона.

«Мы планируем поставить одну локацию с фотозоной - это будет «чудо шар». Знаете, как снежный, рождественский. Также мы планируем на Рождество поставить вертеп», - сказала Илона Колодий.

Стоит отметить, что новогодние елки также решили не ставить во многих городах страны, в частности в Виннице, Запорожье, Кривом Роге, Ровно. В прошлом году главным новогодним деревом Житомира была 17-метровая голубя ель. Ее украшали более 800 игрушек, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов. 
Тэги: Житомир, новый год, праздник, елка
Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:40:08, Сегодня [Материал]
-1

"Главным новогодним деревом Житомира станет елка, которая растет на Михайловской"

А главным Дедом Морозом будет дядя Сережа Сухомлин, замечательный сказочный герой, который 25 декабря с 14:00 до 16:00 с балкона городского совета будет приветствовать горожан.
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