Островки безопасности, новые знаки и светофоры: что согласовала комиссия Житомирского горсовета

В Житомирском городском совете состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, во время которого приняли ряд важных решений.
Среди принятого: обустройство островков безопасности на Киевском шоссе, расширение улицы Грушевского, установка дополнительных знаков, установка светофора для функционирования новой троллейбусной линии на Малёванку
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Подробнее об этом в соцсети рассказал член комиссии по безопасности дорожного движения Роман Кравчук
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1. Вул. Київське шосе.
Фактично не вулиця, а швидкісна автострада прямо в місті, поблизу школи та житлової зони. Широченна, по 3 смуги авторуху в кожну сторону. Пряма та рівна - спонукає підвищувати швидкість. Відповідно, вкрай небезпечна для пішоходів. Рекомендували в наступному році розробити проект будівництва острівців безпеки на всіх пішохідних переходах.
Приводом стало звернення депутата Олександр Величко про встановлення "манекену у вигляді школяра". Нагадаю, ці манекени - річ не те що марна, навпаки шкідлива та непотрібна. Водії звикають до манекену та перестають зважати на нього, через високі швидкості навіть відреагувати на статичний нерухомий обєкт на узбіччі неможливо. У пішоходів навпаки створюється хибне почуття безпеки з усіма витікаючими звідси наслідками. В реальності, до нас вже звертались жителі вулиці Чуднівської про недієвість встановлених поблизу переходів манекенів.
2. Вул. Грушевського
На погодження знову потрапив проект зміни дорожнього руху, який вже "дозволила та завізувала" Патрульна поліція Житомирської області і який навпаки потенційно збільшить аварійність, ще й серед пішоходів-дітей.
Напроти гімназії №3 планується розширення дороги з однієї смуги до двох з будівництвом посередині трамвайної зупинки. Відповідно, виходячи з трамвая потрібно буде перетнути дві смуги жвавого авторуху по магістральній вулиці. Поряд існує аналогічна зупинка трамваю на перехресті Покровська-Грушевського і представник ТТУ повідомив що там постійно збивають пасажирів, які виходять з трамваю. Відповідно, комісія погодила відправити на доопрацювання.
3. Дитячий садочок №27.
Центральний вихід точнісінько на вулицю Параджанова. Погодили встановлення турнікетного огородження напроти цього виходу для уникнення вибігання дітей на дорогу.
Також підтримали звернення батьківського колективу садочку №41, що в районі Панчішної фабрики. Запарковані фури перекривали видимість в зоні виїзду батьків за кермом.
Вирішили встановити забороняючі паркування знаки, тепер справа за поліцією в питанні дотримання вимог майбутніх дорожніх знаків.
4. Ліцей №25.
Будуть встановлені додаткові світлодіодні знаки на пішохідному переході по вул. Театральна 15/15.
5. ОСББ "Леха Качинського 12".
Дозволили обмежити наскрізний проїзд через двір будинку №14. Проїзд був прямо під виходом з підїзду (виходите спокійно в двір, а тут мчить машина), під вікнами жителів. Хоча між будинками 14 і 16 є проїзд без усіх цих недоліків.
6. ЖБК "Шевченко".
Не погодили схему дорожнього руху на період будівництва. Це скандальна забудова в дворах будинків напроти колишнього Загсу, перехрестя вулиць В.Бердичівська-Шевченко. Забудовник згідно звернення хотів зробити заїзд з вул. Бердичівська, принаймні так зрозуміли члени комісії. Для цього треба вирубувати зелені насадження плюс такий виїзд заважав би жвавому руху громадського транспорту. Представників забудовника на комісії не було, аргументація залишилась невідомою.
7. Новий світлофорний об'єкт.
На Мальованку планується будівництво тролейбусної лінії. Тролейбус буде виїзджати з вул. Героїв Пожежних на Чуднівську і відповідно на тому перехресті потрібний світлофорний об'єкт. За зверненням КП ЖТТУ, комісія погодила це питання.
Островки безопасности, новые знаки и светофоры: что согласовала комиссия Житомирского горсовета
Зупинка навпроти Гімназії, це вже олді собі пробиває зупинку під носом? Розширення до двох смуг за рахунок чого? Краще вирішіть питання з лівим поворотом з Грушевського на Покровську, якщо рухатись з боку електровимірювача. Інколи там черга на весь квартал що тормозить і рух машин і тих само трамваїв.