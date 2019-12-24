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Клієнт «Житомиргазу» напередодні Нового року виграв смартфон     Реклама  

Сегодня, 18:18:08 531 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Клієнт «Житомиргазу» напередодні Нового року виграв смартфон

 Сьогодні АТ «Житомиргаз» вручив подарунок, новенький смартфон, нашому переможцю - Левандовському Геннадію Дмитровичу.

Генадій 19 грудня зареєструвався в Особистому кабінеті на сайті 104.ua і став щасливим володарем коштовного подарунку. Споживач попросив сина прийти у Центр обслуговування клієнтів, щоб вирішити їх газові питання. В той день якраз проходила реєстрація учасників.

«Син навіть пожартував, що повернеться завтра за телефоном. І тут наступного дня прибігає і каже: "Тато, ми виграли телефон"».

Начальник управління клієнтського сервісу Сергій Пікуль розповідає, що захід «День клієнта» проходить щороку.

«Приходьте у Центр обслуговування клієнтів, отримуйте приємні подарунки та беріть участь у розіграші цінних призів. Ми завжди чекаємо на Вас».

Пресслужба АТ «Житомиргаз»
Тэги: газ
Комментариев: 1
oleksandr
1 Oleksandr (oleksandr)   • 22:08:06, Сегодня
0

А син на якій посаді працює в "Житомиргазі"?
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