Главный тренер житомирского «Полесья» рассказал о подготовке команды к весенней части сезона

Футбольный клуб "Полесье" планирует выйти из отпуска и начать подготовку к весенней части сезона после 20 января. Зимней базой команды станет Житомир, ехать на сборы в другие города "желто-зеленые" пока не планируют, как и участвовать в зимних турнирах.
Об этом в интервью сайту "Спортивний Житомир
" рассказал главный тренер ФК "Полесье" Анатолий Бессмертный.
"Сейчас команда в отпуске. Игроки получили индивидуальные задания. Они будут понемногу готовиться. Основная работа начнется после 20 января. Готовиться будем дома, так как у нас не очень хорошее финансовое положение. Но ничего страшного, в Житомире достаточно нормальные сейчас условия, подготовимся здесь и все у нас будет хорошо"
, - рассказал Анатолий Бессмертный.
В прошлом году в зимнее межсезонье ФК "Полесье" проводил тренировочные сборы на Полтавщине.
"В зимних турнирах не будем принимать участие, просто будем играть товарищеские матчи. Уже сейчас начинаем за них договариваться. Планируем играть их как в Киеве, так и Житомире, в другие города, возможно, будем ездить, которые находятся рядом. Нельзя сказать, что планируем играть где-то в одном месте. У нас за этот подготовительный период, это где-то 50 дней, получится 14-15 товарищеских матчей", - отметил главный тренер "Полесья".
Относительно кадровой работы, то, по словам Анатолия Бессмертного, ведутся поиски игроков в группу атаки и уже есть первые кандидаты на усиление.
"Подыскиваем игрока в группу атаки, чувствуем потребность в таком футболисте. Ведем переговоры с некоторыми игроками. Могу сказать, что уже согласился перейти в "Полесье" Александр Ковпак. Доволен, что футболист с таким опытом присоединится к нашей команде. Уверен, что он принесет пользу клубу. К нам должны приходить футболисты, которые на голову сильнее тех, кто уже у нас играет. Пока не планируем приглашать звездных, дорогих игроков, ведь не можем себе этого позволить, к тому же нам это не нужно. Будем обращать внимание на человечность футболистов, их характер и умение работать в коллективе", - сказал Бессмертный.
Напомним, на зимний перерыв "Полесье" ушло в качестве одного из лидеров группы "А". Житомиряне на 2 очка отстают от тернопольской "Нивы". 17 декабря мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что областной совет больше не хочет финансировать ФК "Полесье"
и дальнейшее существование команды находится под большим вопросом. Утром 18 декабря на площади Королева в Житомире собрались фанаты футбольного клуба "Полесье"
. К ним вышел председатель ОГА Бунечко и заявил, что в бюджете предусмотрено 1,8 млн грн на финансирование ФК.
Главный тренер житомирского «Полесья» рассказал о подготовке команды к весенней части сезона