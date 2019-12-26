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В Житомире посетители ночного клуба набросились на бармена и украли алкоголь

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В Житомире посетители ночного клуба набросились на бармена и украли алкоголь

 В Житомире двое посетителей развлекательного заведения устроили дебош и ограбили бармена. Происшествие произошло в ночь с 24 на 25 декабря. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.

"В одном из ночных заведений Житомира двое посетителей после принятия спиртного устроили дебош. Сначала парни начали приставать к бармену, даже требовали деньги из кассы, а услышав отказ, силой отобрали у парня барсетку с деньгами и мобильным", - информирует полиция.

Не остановившись на этом, парни взяли из-за барной стойки несколько бутылок алкоголя и продолжили отдых.
 

"В обстоятельствах происшествия на месте разбирались патрульные, а впоследствии и сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции. У молодчиков изъяли чужую барсетку с вещами потерпевшего. В ходе первоочередных мероприятий были задокументированы все обстоятельства происшествия и опрошены очевидцы", - отмечают правоохранители.


Задержанными грабителями оказались 25-летние жители Черниговщины и Житомира. Полиция открыла уголовные производства по ст. 185 (кража) и ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Тэги: Житомир, ограбление, алкоголь, бармен
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