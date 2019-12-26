В Житомире посетители ночного клуба набросились на бармена и украли алкоголь

В Житомире двое посетителей развлекательного заведения устроили дебош и ограбили бармена. Происшествие произошло в ночь с 24 на 25 декабря. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирщины.
"В одном из ночных заведений Житомира двое посетителей после принятия спиртного устроили дебош. Сначала парни начали приставать к бармену, даже требовали деньги из кассы, а услышав отказ, силой отобрали у парня барсетку с деньгами и мобильным"
, - информирует полиция.
Не остановившись на этом, парни взяли из-за барной стойки несколько бутылок алкоголя и продолжили отдых.
"В обстоятельствах происшествия на месте разбирались патрульные, а впоследствии и сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции. У молодчиков изъяли чужую барсетку с вещами потерпевшего. В ходе первоочередных мероприятий были задокументированы все обстоятельства происшествия и опрошены очевидцы", - отмечают правоохранители.
Задержанными грабителями оказались 25-летние жители Черниговщины и Житомира. Полиция открыла уголовные производства по ст. 185 (кража) и ст. 186 (грабеж) УК Украины.