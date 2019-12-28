В Житомире на Михайловской на период проведения новогодних и рождественских праздников установливают гобо проекторы, которые будут проецировать изображения на улицу.
Разрешение на их установку во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета было предоставлено КП «Міськсвітло».
«Уже 31 декабря житомирян и гостей города ожидает сюрприз. Ведь, благодаря визуальным эффектам и игре света, на улице Михайловской создадут настоящую новогоднюю феерию», - отмечают в городском совете.
О времени проведения светового шоу на улице Михайловской в мэрии обещают сообщить позже. С подробной программой празднования в Житомире можно ознакомиться по ссылке
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ФОТО: Житомир инфо
В Житомире на Михайловской покажут новогоднее световое шоу. ФОТО