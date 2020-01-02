Накануне Нового года мэр Житомира ездил на Донбасс к украинским военным. ФОТО

«Мы знаем, что сегодня Вооруженные силы Украины более-менее неплохо обеспечивают военных продуктами питания, но нам хочется, чтобы к новогоднему столу наши солдаты получили что-то вкусное», - сказал один из волонтеров города.

«Для нас - это глоток свежего воздуха, этот ваш визит, ведь каждый день одно и то же - серость, напряжение и неизвестность, хотя сейчас стреляют меньше, может из-за запланированного обмена пленными, а может из-за праздников», - говорит один из военных.