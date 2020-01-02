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Накануне Нового года мэр Житомира ездил на Донбасс к украинским военным. ФОТО

Вчера, 14:36:05 1588 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Накануне Нового года мэр Житомира ездил на Донбасс к украинским военным. ФОТО

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин и волонтеры Житомирщины накануне Нового года посетили Донбасс, чтобы поздравить защитников с наступающими праздниками.

Как сообщает телеканал C-TV, поехали к военным не с пустыми руками, а со вкусными подарками, которые в течение месяца собирали жители области.
 

«Мы знаем, что сегодня Вооруженные силы Украины более-менее неплохо обеспечивают военных продуктами питания, но нам хочется, чтобы к новогоднему столу наши солдаты получили что-то вкусное», - сказал один из волонтеров города.


Первыми, кто получил праздничный бонус - это легендарная 95-я отдельная Житомирская десантно-штурмовая бригада, которая в настоящее время несет службу на Луганщине. Пообщавшись с военными, городской голова Сергей Сухомлин лично поздравил ребят и пообещал способствовать и помогать в случае возникновения проблем уже в родном городе Житомире.

Вкусив солдатской похлебки, волонтеры отправились в Донецкую область, а именно в поселок Зайцево. Село давно разделено на две части: с одной стороны защитники, украинская армии, с другой - сепаратисты, поэтому группе пришлось маскироваться, чтобы невредимыми добраться до места дислокации военных разведчиков.
 

«Для нас - это глоток свежего воздуха, этот ваш визит, ведь каждый день одно и то же - серость, напряжение и неизвестность, хотя сейчас стреляют меньше, может из-за запланированного обмена пленными, а может из-за праздников», - говорит один из военных.


На следующий день волонтерский состав разделился на две части: одни уехали к полицейским Житомирщины, которые в настоящее время служат в городе Волноваха, другие в город Славянск, к работникам Службы безопасности Украины.













Тэги: волонтеры, армия, Сухомлин, военные
Комментариев: 11
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:47:20, Вчера
-7

нахрена он форму одел ? статус боевых действий жду :)
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 14:53:54, Вчера
-11

Ну надо же набирать очки в глазах биомассы на предстоящие выборы.
maidan
3 Журко (maidan)   • 14:54:12, Вчера
+6

Молодец, достойный мэр у Житомира.
Antisvinomir1
4 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 14:56:48, Вчера
-10

А можно примеры "достоинств"???
Ну кроме бесконечной показухи.
ВиК
5 Виктор Борисенко (ВиК)   • 17:55:06, Вчера
0

Отвратительно и цинично. Поехать якобы с благой целью, но, (НО!) взять с собой журналистов СК 1 для "освещения" поездки и заночевать в Харькове в отеле где номер стоит на порядок дороже всей переданной бойцам помощи. Ничего святого.
Месть_королевы_Анны
6 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:58:35, Вчера
-1

Ну а хули "Молодец, достойный мэр у Житомира."
Cobalt
7 Cobalt (Cobalt)   • 20:58:04, Вчера
+1

Уехал... А приехал со статусом АТО-шника.
Dimm
8 Димм (Dimm)   • 21:14:08, Вчера
-3

Не он один
Житич
9 Василий (Житич)   • 22:02:14, Вчера
-2

Интересно, а среди дающих критические комментарии, есть хоть один кто на украинскую армию дол хотя бы гривну?
Так бесит что наш мер поехал на передовую, что аж слюной исходите?
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 23:18:40, Вчера
0

денег конечно не давал
как-то кинул пару крышечек от пепси в волонтёрский ящик "на протезы". Достоин комментировать?
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 23:18:51, Вчера
-1

аж сльозы на очах....
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