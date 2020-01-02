Городской голова Житомира Сергей Сухомлин и волонтеры Житомирщины накануне Нового года посетили Донбасс, чтобы поздравить защитников с наступающими праздниками.
Как сообщает телеканал C-TV
, поехали к военным не с пустыми руками, а со вкусными подарками, которые в течение месяца собирали жители области.
«Мы знаем, что сегодня Вооруженные силы Украины более-менее неплохо обеспечивают военных продуктами питания, но нам хочется, чтобы к новогоднему столу наши солдаты получили что-то вкусное», - сказал один из волонтеров города.
Первыми, кто получил праздничный бонус - это легендарная 95-я отдельная Житомирская десантно-штурмовая бригада, которая в настоящее время несет службу на Луганщине. Пообщавшись с военными, городской голова Сергей Сухомлин лично поздравил ребят и пообещал способствовать и помогать в случае возникновения проблем уже в родном городе Житомире.
Вкусив солдатской похлебки, волонтеры отправились в Донецкую область, а именно в поселок Зайцево. Село давно разделено на две части: с одной стороны защитники, украинская армии, с другой - сепаратисты, поэтому группе пришлось маскироваться, чтобы невредимыми добраться до места дислокации военных разведчиков.
«Для нас - это глоток свежего воздуха, этот ваш визит, ведь каждый день одно и то же - серость, напряжение и неизвестность, хотя сейчас стреляют меньше, может из-за запланированного обмена пленными, а может из-за праздников», - говорит один из военных.
На следующий день волонтерский состав разделился на две части: одни уехали к полицейским Житомирщины, которые в настоящее время служат в городе Волноваха, другие в город Славянск, к работникам Службы безопасности Украины.
Накануне Нового года мэр Житомира ездил на Донбасс к украинским военным. ФОТО
Ну кроме бесконечной показухи.
Так бесит что наш мер поехал на передовую, что аж слюной исходите?
как-то кинул пару крышечек от пепси в волонтёрский ящик "на протезы". Достоин комментировать?