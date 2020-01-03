Цены, курс доллара и инфляция в начале 2020 года: лонгрид от финансовых экспертов

Инфляция за I квартал

"Рост цен в 1-м квартале 2020 года составит порядка 1-1,5% (март 2020 г. к декабрю 2019 г.), – уверен Скаршевский. – На его сдерживание будет влиять возможная дальнейшая ревальвация гривни (подешевеет импорт), вероятное снижение цен на природный газ вследствие превышения предложения над спросом в Европе".

Средняя зарплата

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн", – подсчитал Пендзин.



Курс гривни к доллару

"Если данная тенденция продолжится, что вполне вероятно, то в I квартале 2020 г. возможно дальнейшее укрепление гривни к доллару в направлении к 22 грн/$, – прогнозирует Скаршевский. – Если же по каким-либо причинам нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ, то сразу возобновятся девальвационные тенденции, учитывая еще и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на рынке металлопродукции и снижение темпов притока валюты от гастарбайтеров. Тогда обменный курс будет двигаться к 24,5-25 грн/$ к концу I квартала".

"Крепкая гривня угнетает экономический рост, ибо сдерживает экспорт, увеличивает дефицит бюджета, и при этом влияние на инфляцию оказывает минимальное. Эффект от столь сильного укрепления значительно ниже чем мог бы быть, в то время как негатива накапливается больше. В результате гривня должна вернутся к равновесным уровням, которые бы удовлетворяли потребности экспортеров, импортеров и государства", – уверен Шевчишин.

Государственный долг

"С начала 2019 года общий госдолг Украины увеличился на $3,5 млрд – с $78,3 млрд 1 января 2019 г. до $81,8 млрд на 1 ноября 2019 г., – подсчитал эксперт. – При этом внешний долг уменьшился на $1,8 млрд, а внутренний увеличился на $5,3 млрд. В I квартале 2020 тенденция продолжится, ведь нерезиденты продолжат покупать внутренний долг в виде гривневых ОВГЗ, а выплаты по внешнему госдолгу в I квартале составят около $1,2 млрд, включая $800 млн набежавших процентов".

Стоимость бензина

"Ожидается, что цены на бензин в указанный период немного увеличатся на фоне роста возможного ослабления гривни и повышения цен на нефть на мировых рынках в результате очередного обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке", – уверен Забловский.

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