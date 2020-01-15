Забрали документы и угрожали оружием: на Житомирщине 7 мужчин держали в трудовом рабстве. ФОТО

«В ходе проведенных следственных действий в одном из зданий, которое занимают фигуранты уголовного производства, обнаружено семь человек, один из них гражданин другого государства (Беларусь), которых в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания», - сказано в сообщении.