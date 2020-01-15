Забрали документы и угрожали оружием: на Житомирщине 7 мужчин держали в трудовом рабстве. ФОТО

В Житомирской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые подозреваются в торговле людьми и принудительном удержании в течение длительного времени семи человек.
Как сообщает «Журналу Житомира
» пресс-служба прокуратуры Житомирской области, 15 января в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины правоохранители провели ряд обысков.
«В ходе проведенных следственных действий в одном из зданий, которое занимают фигуранты уголовного производства, обнаружено семь человек, один из них гражданин другого государства (Беларусь), которых в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания», - сказано в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что во время операции правоохранителей один мужчина, который удерживался против воли, убежал.
«Установлено, что четверо лиц на территории Олевского и Емильчинского районов Житомирщины организовали укрывательство людей, предварительно их завербовав и используя на разных работах. К тому же, у насильно удерживаемых мужчин отобрали документы»
, - сказано в сообщении.
Злоумышленники удерживали мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, причем некоторые из них имели инвалидность.
«К удерживаемым людям применяли насилие, им запрещали покидать места так называемого «проживания» и «работы», пресекали попытки сопротивления»
, - рассказали в прокуратуре.
По информации ведомства, в помещениях во время обысков обнаружили огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Четырех человек задержали, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.
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