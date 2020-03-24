Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.03.2020    18:33:43
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 24 » 17:22:11

В Житомирской области мужчина нашел пропавшего брата связанным в лесу

Сегодня, 17:42:54 277 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области мужчина нашел пропавшего брата связанным в лесу

 В Житомирской области собутыльники избили 31-летнего мужчину, связали его и вывезли в лес. Событие произошло ночью 22 марта в Хорошевский районе, рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции.

"В Хорошевское отделение полиции обратился местный житель с заявлением о совершении преступления в отношении его брата. По словам заявителя, после сообщения о том, что брат не вернулся домой, он взялся его искать и обнаружил связанным и с телесными повреждениями в лесу возле с. Курганцы, где проживает потерпевший", - говорят в полиции.

Полицейские установили, что 31-летний мужчина в течение дня находился в компании четырех местных жителей, с которыми передвигался личным автомобилем и употребляли алкоголь. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомыми возник конфликт, в результате которого мужчине нанесли телесные повреждения, а затем вывезли в лес и оставили там связанного веревками.

О мужчинах известно, что они уже попадали в поле зрения правоохранителей. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Также сейчас идет судебное разбирательство по факту незаконного завладения транспортным средством в марте прошлого года, в котором указанные лица являются обвиняемыми.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Тэги: Житомирщина, похищение
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus