В Житомирской области мужчина нашел пропавшего брата связанным в лесу

В Житомирской области собутыльники избили 31-летнего мужчину, связали его и вывезли в лес. Событие произошло ночью 22 марта в Хорошевский районе, рассказали "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции.
"В Хорошевское отделение полиции обратился местный житель с заявлением о совершении преступления в отношении его брата. По словам заявителя, после сообщения о том, что брат не вернулся домой, он взялся его искать и обнаружил связанным и с телесными повреждениями в лесу возле с. Курганцы, где проживает потерпевший"
, - говорят в полиции.
Полицейские установили, что 31-летний мужчина в течение дня находился в компании четырех местных жителей, с которыми передвигался личным автомобилем и употребляли алкоголь. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомыми возник конфликт, в результате которого мужчине нанесли телесные повреждения, а затем вывезли в лес и оставили там связанного веревками.
О мужчинах известно, что они уже попадали в поле зрения правоохранителей. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Также сейчас идет судебное разбирательство по факту незаконного завладения транспортным средством в марте прошлого года, в котором указанные лица являются обвиняемыми.
Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.