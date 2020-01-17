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На Житомирщине фура влетела в гужевую повозку: есть пострадавшие

Сегодня, 11:27:53 474 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине фура влетела в гужевую повозку: есть пострадавшие

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области грузовик столкнулся с гужевой повозкой. ДТП произошло вечером 16 января возле с. Романовка.

По предварительной информации полиции, 38-летний водитель автомобиля DAF, двигаясь в направлении города Ровно, допустил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка гужевой повозки, 35-летняя жительница района. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирщина
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:45:57, Сегодня
0

Ничего удивительного, сам один за чуть не влетел так же. В темноте встречка ослепила своим ксеноном, разминулись - а передо мной телега, метрах в 20-ти, без катафот. Еле успел влево уйти.
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