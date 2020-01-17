На Житомирщине фура влетела в гужевую повозку: есть пострадавшие

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области грузовик столкнулся с гужевой повозкой. ДТП произошло вечером 16 января возле с. Романовка.
По предварительной информации полиции, 38-летний водитель автомобиля DAF, двигаясь в направлении города Ровно, допустил столкновение с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка гужевой повозки, 35-летняя жительница района. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.