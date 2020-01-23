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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Январь » 23 » 17:51:59

В поисках незаконных АЗС на Житомирщине проверили почти три сотни заправок

Сегодня, 17:51:59 423 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В поисках незаконных АЗС на Житомирщине проверили почти три сотни заправок

 В Житомирской области в рамках проведения мероприятий по ликвидации нелегальных АЗС осуществлена ​​проверка 275 объектов. Об этом шла речь 23 января на заседании Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Федоренко отметил, что по состоянию на 22 января в области прекращена деятельность 21 АЗС.

Также было составлено 10 административных протоколов, начато 18 уголовных производств, изъято 92 тонны горючего на сумму 2,1 млн гривен, начислено штрафных и финансовых санкций на сумму 4,8 млн гривен и изъято оборудование на сумму 2,2 млн гривен.

Как сообщал «Журнал Житомира», каждый может сообщить о фактах деятельности незаконных автозаправочных станций на территории Житомирской области на «горячую линию» по телефону: (0412) 47-46-33.
Тэги: Житомирская область, АЗС
Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 21:29:14, Сегодня
0

Там топливо в разы лучше(( Чем на супер окко и тд по 29
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