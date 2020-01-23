В поисках незаконных АЗС на Житомирщине проверили почти три сотни заправок

В Житомирской области в рамках проведения мероприятий по ликвидации нелегальных АЗС осуществлена проверка 275 объектов. Об этом шла речь 23 января на заседании Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами.
Первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Федоренко отметил, что по состоянию на 22 января в области прекращена деятельность 21 АЗС.
Также было составлено 10 административных протоколов, начато 18 уголовных производств, изъято 92 тонны горючего на сумму 2,1 млн гривен, начислено штрафных и финансовых санкций на сумму 4,8 млн гривен и изъято оборудование на сумму 2,2 млн гривен.
Как сообщал «Журнал Житомира
», каждый может сообщить о фактах деятельности незаконных автозаправочных станций на территории Житомирской области на «горячую линию» по телефону: (0412) 47-46-33
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