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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 2 » 16:48:21

В Житомире СБУ заманила в «капкан» дезертира, который 5 лет скрывался в России

Вчера, 17:07:47 2308 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире СБУ заманила в «капкан» дезертира, который 5 лет скрывался в России

 Хорошо поработали сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области, задержав дезертира пограничника. 

Как рассказали «Журналу Житомира», контрактник пограничник в марте 2015 года не вернулся на службу после отпуска и уехал в Россию, где пять лет скрывался от следствия. А теперь вот решил вернуться домой в Житомир. 

Жена дезертира, бывшая сотрудница милиции, предложила чиновнику Государственной миграционной службы Житомирской области 300 долларов за новые документы для мужа (паспорт и идентификационный код). 

Для получения поддельных документов дезертир нелегально пересек госграницу с Россией и прибыл в Житомир. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее супруга в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения фальшивых «документов».

С самого начала спецслужбы заманивали дезертира в ловушку: в итоге супруги были задержаны. Против жены дезертира также было возбуждено уголовное производство за предложение взятки.

Данные действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) и открыто уголовное производство.

В Житомире СБУ заманила в капкан дезертира


В Житомире СБУ заманила в капкан дезертира


В Житомире СБУ заманила в капкан дезертира

Тэги: россия, Дезертир, Житомир, СБУ
Комментариев: 2
waawz
1 Vlad (waawz)   • 17:39:38, Вчера
-4

преступление века раскрыто, теперь в стране все наладиться....
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 19:48:18, Вчера
-3

С языка снял)))
Теперь заживем! И собак продавать не нужно будет, чтобы за газ заплатить)))))
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