В Житомире СБУ заманила в «капкан» дезертира, который 5 лет скрывался в России

Хорошо поработали сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области, задержав дезертира пограничника.
Как рассказали «Журналу Житомира
», контрактник пограничник в марте 2015 года не вернулся на службу после отпуска и уехал в Россию, где пять лет скрывался от следствия. А теперь вот решил вернуться домой в Житомир.
Жена дезертира, бывшая сотрудница милиции, предложила чиновнику Государственной миграционной службы Житомирской области 300 долларов за новые документы для мужа (паспорт и идентификационный код).
Для получения поддельных документов дезертир нелегально пересек госграницу с Россией и прибыл в Житомир. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее супруга в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения фальшивых «документов».
С самого начала спецслужбы заманивали дезертира в ловушку: в итоге супруги были задержаны. Против жены дезертира также было возбуждено уголовное производство за предложение взятки.
Данные действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) и открыто уголовное производство.
Теперь заживем! И собак продавать не нужно будет, чтобы за газ заплатить)))))