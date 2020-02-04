Вспышка гриппа: житомирские больницы переполнены пациентами. ВИДЕО

«У нас в отделении такая же ситуация, около 60-64 детей. У нас есть места, ведь мы часть выписываем. В отделении есть дежурный врач, круглосуточно, поэтому мы даже вечером выписываем, если ребенку стало лучше», - рассказывает заведующая инфекционным отделением КП« Детская больницы им. В. Башека» Валентина Гудыменко.

«Его не запрещено делать, но я считаю, что все нужно делать с умом. Если врач подозревает у вас грипп, то можно его делать, но не бежать и не скупать в аптеках», - говорит заведующая инфекционным отделением КП «Детская больница им. В. Башека» Валентина Гудыменко.