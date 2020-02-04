Вспышка гриппа: житомирские больницы переполнены пациентами. ВИДЕО

В Житомире по состоянию на 3 февраля количество больных гриппом во взрослой и детской больницах не уменьшается. Сейчас в инфекционном отделении больницы №1 на 40 койках находится 45 больных, из них 40 инфицированные гриппом и 5 ОРВИ.
По словам заведующей отделением Оксаны Волковой, принимают больных круглосуточно. Людям с другими болезнями вынуждены отказывать и рекомендуют лечиться амбулаторно, а всех больных гриппом, с признаками вирусной пневмонии сразу госпитализируют.
В инфекционном отделении городской детской больницы им. Башека ситуация, по сравнению с прошлой неделей, также не изменилась.
«У нас в отделении такая же ситуация, около 60-64 детей. У нас есть места, ведь мы часть выписываем. В отделении есть дежурный врач, круглосуточно, поэтому мы даже вечером выписываем, если ребенку стало лучше», - рассказывает заведующая инфекционным отделением КП« Детская больницы им. В. Башека» Валентина Гудыменко.
В больницах грипп могут диагностировать клинически, это бесплатно. Если человек хочет подтверждения, или узнать разновидность гриппа, он может пройти обследование в областном лабораторном центре.
Стоимость анализа на грипп:
- типа А - 306 грн,
- исследования ОРВИ, грипп типа А и B - 468 грн.
Подтвердить грипп можно и самостоятельно с помощью экспресс-теста, который продается в аптеках.
«Его не запрещено делать, но я считаю, что все нужно делать с умом. Если врач подозревает у вас грипп, то можно его делать, но не бежать и не скупать в аптеках», - говорит заведующая инфекционным отделением КП «Детская больница им. В. Башека» Валентина Гудыменко.
Журналисты Житомир инфо
обошли более 10 различных аптек в центре Житомира, чтобы купить такой тест на грипп. Однако ни одного не было в наличии, а только в одной из аптек его предложили заказать. Стоимость теста чуть больше 300 гривен.
Врачи отмечают: любой тест на грипп должен быть сертифицирован. На это, прежде всего, нужно обращать внимание при покупке, особенно, в интернете.
Как сообщал «ЖЖ», в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка
, который с родителями вернулся с отдыха из Китая.
Вспышка гриппа: житомирские больницы переполнены пациентами. ВИДЕО
типа А - 306 грн,
исследования ОРВИ, грипп типа А и B - 468 грн....
Как ни прискорбно но у нас медицина уже стала инструментом зарабатывания денег.
СВ: - Вы больны.
П: - Что у меня?
СВ: - У вас проблемы с горлом.
П: - А конкретно?
СВ: - Заплатите 400 грн. и узнаете. Пациент оплатил и слышит: У вас ОРВИ или грип, но это не точно.
П: - А как узнать точно?
СВ: - Доплатите еще 300 грн. и узнаем точнее. Доплатил.
СВ: - Итак, я могу вам сказать, что у вас грипп. А какой у вас грипп, это уже другой вопрос.
П: - А как узнать, какой у меня грипп?
СВ: - Нужно доплатить еще 500 грн, и мы узнаем.
....
В общем, разговор можно продолжать до бесконечности. Кажись, конкретно в этом плане, с реформой немного перестарались.