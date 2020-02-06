В Бердичеве живет экстравагантная пенсионерка, которая любит ярко одеваться. В гардеробе 70-летней барышни - только красочные цвета, кроме этого - парики, множество бижутерии и обязательно вечерний макияж. Так женщина одевается каждый день - и в будни, и в праздники. Образы создает самостоятельно.
Журналисты пообщались с соседями женщины и узнали мнение психологов. Об этом говорится в сюжете ТСН
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«Женщина - это цветок, это не может быть какой-то хлам. Мужчины липнут ко мне "как мухи на мед", но у меня на них нет времени», - рассказывает 70-летняя бердичивлянка Вера.
По специальности она художник-модельер, и большую часть жизни проработала художником на местном автопредприятии. Чтобы хорошо выглядеть, покупать косметику и одежду, признается пенсионерка, она экономит на еде, коммунальных услугах, потому что пенсия всего 1600 гривен.
Каждый день госпожа Вера наносит вечерний макияж и надевает красочную одежду, парик и множество бижутерии. Экстравагантная жительница района, которая всю жизнь проработала художником, уверена - лучше мерзнуть в холодной квартире без обогрева, чем не купить лишний набор косметики.
Что говорят о пенсионерке ее соседи и психологи - смотрите в сюжете
«Мужчины липнут как мухи на мед». Пенсионерка-модница покорила сердца бердичивлян. ВИДЕО