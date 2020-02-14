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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 14 » 15:28:06

Житомирян зовут присоединиться к установлению рекорда – высадить миллион деревьев

Сегодня, 15:28:06 481 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян зовут присоединиться к установлению рекорда – высадить миллион деревьев

 Национальный проект «Книга рекордов Украины» и деловой клуб «CEO Club Ukraine» планируют за 24 часа высадить 1 000 000 деревьев по всей стране и установить национальный рекорд Украины.

Реализация эко-проекта «Озеленение Украины» начнется 20 марта 2020 года и ставит цель - восстановить экосистему Украины и мира в целом, развить экологическое сознание людей.

Житомирский городской совет приглашает каждого жителя громады присоединиться к всеукраинской экологической акции и предоставить свои предложения относительно мест высадки деревьев на территории Житомира.

КП «Зеленбуд» предлагает саженцы деревьев в количестве 400 шт. (береза, рябина обыкновенная, клен остролистный, ель, туя западная).

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 45-55-31 или пишите на e-mail: ksrbp@ukr.net.

Тэги: Житомир, деревья, рекорд
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:34:56, Сегодня
-3

Предлагаю другой рекорд- за 24 часа разогнать к е*ене матери все стихийные рынки Украины.
Пятница13
3 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 16:17:32, Сегодня
+1

Зачем? Тогда же, возможно, станет чисто.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 15:56:22, Сегодня
+7

а лучше рекорд, не пилить лес в течении года
Stoics
4 Вольдемар (Stoics)   • 16:30:57, Сегодня
+1

.... а ведь давненько жж-шники ничего путного в реале не делали. я бы пару-тройку елей присадил... потом по пиву...)
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:34:04, Сегодня
-2

Наталии Буханевич из Фейсбука-МНЕ МЕШАЮТ, т.к. ненавижу житомирский свинарник.
Бабушки, говорите?
А поехали прокатимся на стихийный рынок Хмельники, и вы мне попробуете показать там "бабушек".
Житомирство, ну почему вы такие свиньи, и дермо-ваша естественная среда обитания?
kozyberda79
6 Наталия (kozyberda79)   • 16:43:56, Сегодня
+1

Ребята а если мы реально выйдем и высадим, а потом по пивку
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