Национальный проект «Книга рекордов Украины» и деловой клуб «CEO Club Ukraine» планируют за 24 часа высадить 1 000 000 деревьев по всей стране и установить национальный рекорд Украины.
Реализация эко-проекта «Озеленение Украины» начнется 20 марта 2020 года и ставит цель - восстановить экосистему Украины и мира в целом, развить экологическое сознание людей.
Житомирский городской совет приглашает каждого жителя громады присоединиться к всеукраинской экологической акции и предоставить свои предложения относительно мест высадки деревьев на территории Житомира.
КП «Зеленбуд» предлагает саженцы деревьев в количестве 400 шт. (береза, рябина обыкновенная, клен остролистный, ель, туя западная).
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 45-55-31 или пишите на e-mail: ksrbp@ukr.net.
Житомирян зовут присоединиться к установлению рекорда – высадить миллион деревьев
Бабушки, говорите?
А поехали прокатимся на стихийный рынок Хмельники, и вы мне попробуете показать там "бабушек".
Житомирство, ну почему вы такие свиньи, и дермо-ваша естественная среда обитания?