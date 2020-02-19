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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 19 » 09:50:26

В Житомире активисты поймали двух наркодилеров: один из них имел удостоверение полицейского

Сегодня, 10:12:30 747 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире активисты поймали двух наркодилеров: один из них имел удостоверение полицейского

 Активисты разоблачили в Житомире двух мужчин, которые распространяли наркотики. Один из мужчин при задержании сбежал и потерял удостоверение полицейского. Сейчас ГУНП Житомирщины проверяет причастность полицейского к противоправным действиям.

"18 февраля воспитанники ФСО "Динамо" уличили в одном из микрорайонов областного центра двух молодых людей в причастности к распространению вероятно наркотических средств. Один из мужчин при задержании активистами сбежал, но при этом потерял документы полицейского и мобильный телефон", - объясняют в полиции.

Выяснено, что потерянное удостоверение принадлежит участковому офицеру, 1997 г.р., который начал службу в полиции в декабре 2018 года.

Сейчас начата служебная проверка и проводятся мероприятия по установлению его места пребывания. Также все сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
 

"Позиция руководства ГУНП в Житомирской области о причастности работников к противоправным действиям принципиальная и бескомпромиссная: безальтернативное увольнения со службы и привлечение к установленной законом ответственности", - отмечают в Нацполиции.


Предварительная правовая квалификация - ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.
Тэги: наркотики, Житомир, поліція
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 10:43:05, Сегодня
0

....при задержании активистами...
Согласно какого закона активисты имеют право задержания??? А ксиву с телефоном мент скажет потерял. Для суда туфта полная.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:48:04, Сегодня
0

ст. 207 ч.2,3 КПК Украины

любой может задержать , активистов просто пропагандоны приплели
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:49:34, Сегодня
0

Ну это не новость. Как-то давно пришлось лежать в больнице, с наркоманом в одной палате, так он рассказывал, что если на "точках" пусто, можно всегда купить дозу у ментов на площади Победы.
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