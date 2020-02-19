Активисты разоблачили в Житомире двух мужчин, которые распространяли наркотики. Один из мужчин при задержании сбежал и потерял удостоверение полицейского. Сейчас ГУНП Житомирщины проверяет причастность полицейского к противоправным действиям.
"18 февраля воспитанники ФСО "Динамо" уличили в одном из микрорайонов областного центра двух молодых людей в причастности к распространению вероятно наркотических средств. Один из мужчин при задержании активистами сбежал, но при этом потерял документы полицейского и мобильный телефон"
, - объясняют в полиции.
Выяснено, что потерянное удостоверение принадлежит участковому офицеру, 1997 г.р., который начал службу в полиции в декабре 2018 года.
Сейчас начата служебная проверка и проводятся мероприятия по установлению его места пребывания. Также все сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
"Позиция руководства ГУНП в Житомирской области о причастности работников к противоправным действиям принципиальная и бескомпромиссная: безальтернативное увольнения со службы и привлечение к установленной законом ответственности", - отмечают в Нацполиции.
Предварительная правовая квалификация - ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.
В Житомире активисты поймали двух наркодилеров: один из них имел удостоверение полицейского
Согласно какого закона активисты имеют право задержания??? А ксиву с телефоном мент скажет потерял. Для суда туфта полная.
любой может задержать , активистов просто пропагандоны приплели