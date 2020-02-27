«Честь имею»: городской голова Новограда-Волынского подал в отставку

"Я, Весельский Виктор Леонидович, обращаюсь к вам с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского головы по состоянию здоровья. Заявление написано мной без давления. Все соответствующие справки прилагаю. Благодарен депутатам городского, районного и областного советов за совместное сотрудничество. Спасибо за работу всем работникам горсовета. Я и дальше буду полезным для нашего города", - сказал Виктор Весельский.