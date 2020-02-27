Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27.02.2020    14:57:58
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 27 » 10:46:21

«Честь имею»: городской голова Новограда-Волынского подал в отставку

Сегодня, 11:01:21 1096 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Честь имею»: городской голова Новограда-Волынского подал в отставку

 Городской голова города Новоград-Волынский Виктор Весельский досрочно сложил полномочия. Весельский занимал должность городского головы 4 года и 4 месяца.

С соответствующим заявлением Весельский обратился к депутатам городского совета сегодня, 27 февраля, сообщает сайт "Новоград City".
 

"Я, Весельский Виктор Леонидович, обращаюсь к вам с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского головы по состоянию здоровья. Заявление написано мной без давления. Все соответствующие справки прилагаю. Благодарен депутатам городского, районного и областного советов за совместное сотрудничество. Спасибо за работу всем работникам горсовета. Я и дальше буду полезным для нашего города", - сказал Виктор Весельский.


Затем Весельский сказал, что возвращается на работу в Киев в Национальную академию медицинских наук Украины, где будет работать в должности заместителя руководителя.

"Честь имею", - сказал Весельский и ушел из сессионного зала.

После достаточно короткого обсуждения за отставку городского головы проголосовали 28 депутатов.
Тэги: городской голова, отставка, Новоград-Волынский
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 11:54:18, Сегодня [Материал]
+1

.....по состоянию здоровья.........возвращается на работу в Киев....

Видать что бы работать в Киеве здоровье не нужно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus