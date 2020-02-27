«Честь имею»: городской голова Новограда-Волынского подал в отставку

Городской голова города Новоград-Волынский Виктор Весельский досрочно сложил полномочия. Весельский занимал должность городского головы 4 года и 4 месяца.
С соответствующим заявлением Весельский обратился к депутатам городского совета сегодня, 27 февраля, сообщает сайт "Новоград City
".
"Я, Весельский Виктор Леонидович, обращаюсь к вам с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского головы по состоянию здоровья. Заявление написано мной без давления. Все соответствующие справки прилагаю. Благодарен депутатам городского, районного и областного советов за совместное сотрудничество. Спасибо за работу всем работникам горсовета. Я и дальше буду полезным для нашего города", - сказал Виктор Весельский.
Затем Весельский сказал, что возвращается на работу в Киев в Национальную академию медицинских наук Украины, где будет работать в должности заместителя руководителя.
"Честь имею"
, - сказал Весельский и ушел из сессионного зала.
После достаточно короткого обсуждения за отставку городского головы проголосовали 28 депутатов.
Видать что бы работать в Киеве здоровье не нужно.