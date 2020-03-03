Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03.03.2020    20:55:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 3 » 10:15:52

На трассе в Житомирской области международный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 10:27:52 1371 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе в Житомирской области международный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие. ФОТО

 Утром 3 марта вблизи села Улашановка Пулинского района Житомирской области столкнулись международный рейсовый автобус и грузовик.

«Автобус въехал в фуру. Автобус международный, кажется ехал из Чехии в Киев. Очень разбито лобовое стекло», - рассказал очевидец события в комментарии сайту Житомир инфо.

В патрульные полиции сообщили, что в ДТП пострадали два человека.
 

«ДТП с пострадавшими АД Киев Чоп 198 км. Водитель автобуса Scania 1989 г.р. совершил столкновение с транспортным средством «Ман» под управлением водителя 1960 г.р. На место происшествия выехала «скорая» Пулинской районной больницы и госпитализировала двух пострадавших. Обеспечена безопасность дорожного движения и вызвана следственно-оперативная группа», - отметили в полиции.








ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомирская область, дтп, автобус
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus