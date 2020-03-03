Утром 3 марта вблизи села Улашановка Пулинского района Житомирской области столкнулись международный рейсовый автобус и грузовик.
«Автобус въехал в фуру. Автобус международный, кажется ехал из Чехии в Киев. Очень разбито лобовое стекло»
, - рассказал очевидец события в комментарии сайту Житомир инфо
.
В патрульные полиции сообщили, что в ДТП пострадали два человека.
«ДТП с пострадавшими АД Киев Чоп 198 км. Водитель автобуса Scania 1989 г.р. совершил столкновение с транспортным средством «Ман» под управлением водителя 1960 г.р. На место происшествия выехала «скорая» Пулинской районной больницы и госпитализировала двух пострадавших. Обеспечена безопасность дорожного движения и вызвана следственно-оперативная группа», - отметили в полиции.
ФОТО: Житомир инфо
На трассе в Житомирской области международный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие. ФОТО