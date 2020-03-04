Сергей Сухомлин занял 12 место в рейтинге влиятельности городских голов Украины

Мэр Житомира Сергей Сухомлин занял 12-е место в рейтинге влиятельности городских голов Украины по версии журнала "Корреспонент
".
Оценка проводились среди мэров 35 крупнейших городов Украины. При расчете рейтинга рассматривали две категории показателей.
Первая категория – политическая составляющая
- наличие поддержки городским советом;
- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;
- наличие группы поддержки в парламенте;
- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить городского голову столицы полномочий главы госгорадминистрации);
- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.
Оценку проводили 14 экспертов. Каждый из них выставил всем 35 участникам рейтинга баллы.
Вторая группа – оценка экономической части влияния
- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);
- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;
- размер бюджета общественных инициатив (он же бюджет участия);
- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;
- доходы от налога на имущество (недвижимость и т. п.).
Источником информации служили уже принятые местными советами городские бюджеты на 2020 год. Впрочем, была сделана поправка – все эти показатели рассматривали в расчете на душу населения, чтобы максимально уменьшить влияние размеров города на влиятельность той или иной политической фигуры.
Самым влиятельным городским головой Украины признан мэр столицы Виталий Кличко.
Отстающие города ее уже делают, а передовики нет.