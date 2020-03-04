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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 4 » 13:05:51

Сергей Сухомлин занял 12 место в рейтинге влиятельности городских голов Украины

Сегодня, 13:23:51 463 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин занял 12 место в рейтинге влиятельности городских голов Украины

 Мэр Житомира Сергей Сухомлин занял 12-е место в рейтинге влиятельности городских голов Украины по версии журнала "Корреспонент".

Оценка проводились среди мэров 35 крупнейших городов Украины. При расчете рейтинга рассматривали две категории показателей.

Первая категория – политическая составляющая
 
  • наличие поддержки городским советом;
  • конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;
  • наличие группы поддержки в парламенте;
  • конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить городского голову столицы полномочий главы госгорадминистрации);
  • медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.

Оценку проводили 14 экспертов. Каждый из них выставил всем 35 участникам рейтинга баллы.

Вторая группа – оценка экономической части влияния
 
  • сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);
  • сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;
  • размер бюджета общественных инициатив (он же бюджет участия);
  • доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;
  • доходы от налога на имущество (недвижимость и т. п.).

Источником информации служили уже принятые местными советами городские бюджеты на 2020 год. Впрочем, была сделана поправка – все эти показатели рассматривали в расчете на душу населения, чтобы максимально уменьшить влияние размеров города на влиятельность той или иной политической фигуры. 

Самым влиятельным городским головой Украины признан мэр столицы Виталий Кличко.



Тэги: влиятельность, Сухомлин, рейтинг, мэр
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 15:23:03, Сегодня [Материал]
0

В Житомире запретили гастроли передвижных цирков с животными.
Semen1952
2 Semen (Semen1952)   • 15:36:39, Сегодня [Материал]
0

Ну вот, а где дезинфекция общественного транспорта?
Отстающие города ее уже делают, а передовики нет.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:53:36, Сегодня [Материал]
0

http://zhzh.info/news/2020-03-04-42366
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