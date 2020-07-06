Рейтинг градоначальников с самыми высокими рисками коррупции: на каком месте мэр Житомира

В рейтинге "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции" мэр Житомира Сергей Сухомлин занял 19-е место. Лучше результаты показали лишь мэры Львова, Тернополя и Винницы.
Как сообщает "Обозреватель
", рейтинг учитывал как прозрачность распределение бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни).
Некоторые из критериев рейтинга:
- есть ли уголовные производства против местных чиновников;
- публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределения бюджетных средств;
- как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т.п);
- принято ли решение о проведении допороговых торгов;
- принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;
- допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;
- опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;
- как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда;
Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, к примеру, наследство городского главы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные тяжбы в отношении мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки.
Пятерка лучших: кто получил высокие оценки
- Винница (Сергей Моргунов)
- Тернополь (Сергей Надал)
- Львов (Андрей Садовой)
- Житомир (Сергей Сухомлин)
- Хмельницкий (Александр Семчишин)
*Первыми в рейтинге оказались те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге – получил лучшую совокупную оценку.
Полный рейтинг мэров: где самый высокие риски коррупции
"Важно! Рейтинг базируется на оценочных суждениях редакции и привлеченных экспертов и не претендует на полную достоверность, однако при этом характеризует общую ситуацию в конкретном городе"
- Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
- Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл
- Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла
- Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов
- Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов
- Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов
- Киев (Владимир Кличко) 41 балл
- Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла
- Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла
- Ровно (Владимир Хомко) 46 баллов
- Суммы (Александр Лысенко) 47 баллов
- Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов
- Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов
- Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов
- Днепр (Борис Филатов) 51 балл
- Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 баллов
- Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов
- Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов
- Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов
- Львов (Андрей Садовой) 61 балл
- Тернополь (Сергей Надал) 62 балла
- Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла
, – говорят авторы.