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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 6 » 13:53:25

Рейтинг градоначальников с самыми высокими рисками коррупции: на каком месте мэр Житомира

Сегодня, 14:17:25 450 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рейтинг градоначальников с самыми высокими рисками коррупции: на каком месте мэр Житомира

 В рейтинге "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции" мэр Житомира Сергей Сухомлин занял 19-е место. Лучше результаты показали лишь мэры Львова, Тернополя и Винницы.

Как сообщает "Обозреватель", рейтинг учитывал как прозрачность распределение бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни).

Некоторые из критериев рейтинга:
 
  • есть ли уголовные производства против местных чиновников;
  • публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределения бюджетных средств;
  • как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т.п);
  • принято ли решение о проведении допороговых торгов;
  • принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;
  • допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;
  • опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;
  • как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда;

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, к примеру, наследство городского главы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные тяжбы в отношении мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. 
 

Пятерка лучших: кто получил высокие оценки

 
  • Винница (Сергей Моргунов)
  • Тернополь (Сергей Надал)
  • Львов (Андрей Садовой)
  • Житомир (Сергей Сухомлин)
  • Хмельницкий (Александр Семчишин)


Полный рейтинг мэров: где самый высокие риски коррупции


*Первыми в рейтинге оказались те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге – получил лучшую совокупную оценку.
 
  • Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
  • Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл
  • Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла
  • Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов
  • Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов
  • Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов
  • Киев (Владимир Кличко) 41 балл
  • Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла
  • Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла
  • Ровно (Владимир Хомко) 46 баллов
  • Суммы (Александр Лысенко) 47 баллов
  • Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов
  • Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов
  • Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов
  • Днепр (Борис Филатов) 51 балл
  • Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 баллов
  • Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов
  • Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов
  • Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов
  • Львов (Андрей Садовой) 61 балл
  • Тернополь (Сергей Надал) 62 балла
  • Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла

"Важно! Рейтинг базируется на оценочных суждениях редакции и привлеченных экспертов и не претендует на полную достоверность, однако при этом характеризует общую ситуацию в конкретном городе", – говорят авторы.
Тэги: мэр, коррупция, рейтинг, Сухомлин
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 14:48:22, Сегодня [Материал]
0

Если наш сухой - лучший среди мэров по коррупции, то надо его "дообследовать".
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