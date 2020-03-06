В Житомире произошло массовое дорожно-транспортное происшествие: на Киевском путепроводе вечером 5 марта столкнулись сразу 5 автомобилей.
ДТП произошло на спуске с путепровода, все 5 авто двигались в направлении житомирского автовокзала, передает Житомир инфо
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В пресс-служба патрульной полиции в Житомирской области информацию о ДТП подтвердили, однако никаких подробностей пока не сообщают.
Отметили лишь, что на месте работал экипаж патрульной полиции, ДТП без пострадавших.
Массовое ДТП в Житомире: на путепроводе столкнулись сразу 5 машин. ВИДЕО
там стиральная доска на асфальте в левой полосе. АБС сходит с ума и отпускает тормоза. А в жигулях дешёвая резина, которая в задубевшем состоянии на мокром вообще не тормозит. И здравствуй жопа впередистоящего