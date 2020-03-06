Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 6 » 08:58:43

Массовое ДТП в Житомире: на путепроводе столкнулись сразу 5 машин. ВИДЕО

Сегодня, 09:02:43 1416 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Массовое ДТП в Житомире: на путепроводе столкнулись сразу 5 машин. ВИДЕО

 В Житомире произошло массовое дорожно-транспортное происшествие: на Киевском путепроводе вечером 5 марта столкнулись сразу 5 автомобилей.

ДТП произошло на спуске с путепровода, все 5 авто двигались в направлении житомирского автовокзала, передает Житомир инфо.

В пресс-служба патрульной полиции в Житомирской области информацию о ДТП подтвердили, однако никаких подробностей пока не сообщают.

Отметили лишь, что на месте работал экипаж патрульной полиции, ДТП без пострадавших.
 
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 8
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 09:38:23, Сегодня [Материал]
0

Мокрый асфальт, не соблюдение скоростного режима, дистанции.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:45:34, Сегодня [Материал]
0

А чево у нас такие узкие путепроводы!Негде праехать!
RaID
3 Сергій (RaID)   • 10:00:14, Сегодня [Материал]
+1

Подумайте скільки було машин у населення коли його будували і може здогадаєтесь.
Marine
4 Руслана (Marine)   • 10:26:23, Сегодня [Материал]
-2

Улицы Житомира нужно перестраивать, транспорта очень много. Шум адский, дышать нечем.
zt-gregori
5 Игорь (zt-gregori)   • 10:29:16, Сегодня [Материал]
+1

У Житомирі широченні вулиці. Треба мізки людей, правоохоронців і влади перебудовувати: контролювати в'їзд величезних вантажівок у місто; штрафувати мачо-байкерів, мотоцикли яких шумлять як авіалайнери; обмежувати в'їзд авто у середмістя.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 10:55:16, Сегодня [Материал]
0

интересно, хоть у одного из комментаторов машина есть......

там стиральная доска на асфальте в левой полосе. АБС сходит с ума и отпускает тормоза. А в жигулях дешёвая резина, которая в задубевшем состоянии на мокром вообще не тормозит. И здравствуй жопа впередистоящего
forsazh
7 Евгений (forsazh)   • 12:27:33, Сегодня [Материал]
0

Та ладно, сколько ездил, ничего с ума сходит. Летать там не нужно
Marine
8 Руслана (Marine)   • 12:36:35, Сегодня [Материал]
0

сейчас почти у всех есть автомобиль. это нынче не роскошь.
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