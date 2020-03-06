Маленькие житомиряне смогут бесплатно покататься на новом аттракционе в парке

На сайте Житомирского городского совета опубликовали проект решения исполкома об установлении тарифов на аттракционы в городских парках отдыха.
Согласно документу, на 5 грн подорожают "взрослые" билеты, "детские" поднимутся в цене с 12 до 15 грн.
Прокат оборудования для настольного тенниса будет стоить 25 грн. Прокат катамарана - 70 грн в час, а прокат лодки - 50 грн.
Также власти города готовят маленький сюрприз: каждый вторник и четверг дети до 12 лет смогут бесплатно кататься на новом аттракционе "Лебедь". Правда, только в промежуток с 10 до 12 часов.
Напомним, в житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина установили новый аттракцион
. Карусель стоила бюджету города 860 тысяч гривен. Конструкция размещена на месте, где ранее находился аттракцион "Сюрприз".
Аттракцион невиданной щедрости.