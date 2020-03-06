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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 6 » 15:33:00

Маленькие житомиряне смогут бесплатно покататься на новом аттракционе в парке

Сегодня, 15:49:00 249 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маленькие житомиряне смогут бесплатно покататься на новом аттракционе в парке

 На сайте Житомирского городского совета опубликовали проект решения исполкома об установлении тарифов на аттракционы в городских парках отдыха.

Согласно документу, на 5 грн подорожают "взрослые" билеты, "детские" поднимутся в цене с 12 до 15 грн.

Прокат оборудования для настольного тенниса будет стоить 25 грн. Прокат катамарана - 70 грн в час, а прокат лодки - 50 грн.

Также власти города готовят маленький сюрприз: каждый вторник и четверг дети до 12 лет смогут бесплатно кататься на новом аттракционе "Лебедь". Правда, только в промежуток с 10 до 12 часов.

Напомним, в житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина установили новый аттракцион. Карусель стоила бюджету города 860 тысяч гривен. Конструкция размещена на месте, где ранее находился аттракцион "Сюрприз".

Тэги: аттракционы, парк, Житомир, тарифы
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 15:54:01, Сегодня [Материал]
+1

Два часа с утра по вторникам и четвергам.

Аттракцион невиданной щедрости.
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