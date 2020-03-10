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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 10 » 08:28:16

Поймали с поличным: в Житомире полисмен требовал взятку за возврат изъятой машины

Сегодня, 08:53:16 1558 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поймали с поличным: в Житомире полисмен требовал взятку за возврат изъятой машины

 В Житомире инспектора патрульной полиции поймали на получении взятки. По информации прокуратуры области, правоохранитель за кругленькую сумму обещал мужчине вернуть со штрафплощадки его авто.

"Инспектор подразделения патрульной полиции требовал неправомерную выгоду на сумму 500 долларов США от местного жителя за возвращение ему автомобиля, изъятого в результате совершения дорожно-транспортного происшествия", - сообщает прокуратура.

Должностное лицо разоблачили в Житомире непосредственно на штрафплощадке полиции, где хранятся изъятые автомобили, сразу после получения им части неправомерной выгоды в размере 2600 грн.
 

"Неправомерную выгоду изъято, инспектор патрульной полиции задержан в порядке ст. 208 УПК. Сейчас решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, применении меры пресечения и отстранении от должности", - добавляет ведомство.


Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством) проводит ТУ ГБР, расположенное в Хмельницком.
Тэги: Житомир, патрульная полиция, взятка, прокуратура
Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 09:05:46, Сегодня [Материал]
+1

Пидозра.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:16:12, Сегодня [Материал]
+2

Взяточничество-генетический код нации.
И никакими празднованиями дня рождения нового "идола и пророка" Шевченко этого не изменить.
Ну не могут совки без взяток и идолов.
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