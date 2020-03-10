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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 10 » 10:23:52

В Житомире на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик: фото с места ДТП

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В Житомире на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик: фото с места ДТП

 Утром 10 марта в Житомире на перекрестке улиц Победы и Сциборского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили читатели и прислали фотографии с места ДТП.

Так, на перекрестке столкнулись две легковушки Chery и Daewoo и грузовик МАЗ хлебозавода. Все автомобили получили механические повреждения.

По предварительной информации одна пассажирка травмирована, на месте происшествия работают полицейские.









 
@Zhitomir
Тэги: Перекресток, Житомир, дтп
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