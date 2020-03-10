Утром 10 марта в Житомире на перекрестке улиц Победы и Сциборского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили читатели и прислали фотографии с места ДТП.
Так, на перекрестке столкнулись две легковушки Chery и Daewoo и грузовик МАЗ хлебозавода. Все автомобили получили механические повреждения.
По предварительной информации одна пассажирка травмирована, на месте происшествия работают полицейские.
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В Житомире на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик: фото с места ДТП