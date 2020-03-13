Все кинотеатры Житомира закрыли на карантин

Сеть кинотеатров Multiplex заявила о закрытии на карантин своего кинотеатра в Житомире. Также кинотеатры Multiplex закрили в Киеве и Луцке. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Дорогие посетители, официально сообщаем, что кинотеатры Multiplex в городе Киев, городе Житомир и городе Луцк закрываются на карантин до 31 марта"
, - информирует компания
.
Сообщается, что билеты, купленные в кассах кинотеатра, можно вернуть. Онлайн-билеты будут возвращены автоматически.
"Кинотеатры в других городах Украины работают в обычном режиме. Если будут изменения, мы сообщим. Берегите себя и своих близких. Не забывайте мыть руки и держать иммунитет в тонусе"
, - сообщает Multiplex.
Стоит добавить, кинотеатры "Украина" и "Франко" были закрыты еще 12 марта.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 12 марта для предотвращения заноса и распространения коронавируса учебные и развлекательные учреждения Житомира закрыты на карантин
.