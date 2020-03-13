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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 13 » 13:41:19

Все кинотеатры Житомира закрыли на карантин

Вчера, 13:56:19 993 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Все кинотеатры Житомира закрыли на карантин

 Сеть кинотеатров Multiplex заявила о закрытии на карантин своего кинотеатра в Житомире. Также кинотеатры Multiplex закрили в Киеве и Луцке. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Дорогие посетители, официально сообщаем, что кинотеатры Multiplex в городе Киев, городе Житомир и городе Луцк закрываются на карантин до 31 марта", - информирует компания.

Сообщается, что билеты, купленные в кассах кинотеатра, можно вернуть. Онлайн-билеты будут возвращены автоматически.

"Кинотеатры в других городах Украины работают в обычном режиме. Если будут изменения, мы сообщим. Берегите себя и своих близких. Не забывайте мыть руки и держать иммунитет в тонусе", - сообщает Multiplex.

Стоит добавить, кинотеатры "Украина" и "Франко" были закрыты еще 12 марта.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 12 марта для предотвращения заноса и распространения коронавируса учебные и развлекательные учреждения Житомира закрыты на карантин.
Тэги: Житомир, кинотеатр, Карантин, кино
Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:12:25, Вчера [Материал]
0

Молодцы. Респект.
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