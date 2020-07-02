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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 2 » 17:26:04

Запасайтесь попкорном: в Житомире возобновили работу все кинотеатры

Вчера, 17:26:52 1056 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Запасайтесь попкорном: в Житомире возобновили работу все кинотеатры

 Украинским кинотеатрам разрешили работать со 2 июля, но с наполненностью не более 50%. Такое решение ранее приняло правительство.

С сегодняшнего дня открылись все житомирские кинотеатры: "Мультиплекс", "Имени Франко" и "Украина".

Также стартовала продажа билетов. На сайтах и ​​страницах кинотеатров в соцсетях уже есть афиши, правда только на ближайшие несколько дней.
 

Кинотеатр "Мультиплекс"

Кинотеатр им. Ивана Франко

Кинотеатр "Украина"



Кинотеатры призывают посетителей соблюдать все карантинные правила, в частности:
 
  • присутствие не более одного человека на 5 кв. м;
  • посетители должны все время находиться в масках или респираторах, которые прикрывают нос и рот;
  • расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;
  • в залах посетители должны размещаться со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Тэги: кинотеатр, Житомир, Карантин
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:37:13, Вчера [Материал]
+3

Лайфхак для импотентской власти Зеленского:
Снятие карантина с кинотеатров - отличный повод всему народу Украины пересмотреть сериал "Слуга народа" с 50% скидкой за счет дотаций кинотеатрам от государства.
Плюсов два... 1+1)))))
1. Поддержка отечественного бизнеса на деле, а не на словах!
+1. Рейтинг Зеленского после просмотра снова резко взлетит вверх!!!
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... или второй раз это сработает в минус?))))))))))))))
Р.S.
Кстати, предлагаю всем ЖЖшникам в ближайшие дни сходить в кино и тем самым материально поддержать кинотеатры, на которые власти абсолютно наплевать! Друзья, нам пора понять, что в этой стране ПОДДЕРЖКУ гражданскому обществу может оказать только само гражданское общество, т.е. мы с вами. Власть и подконтрольные ей экстремистские организации умеют только разъединять, запрещать, штрафовать, арестовывать, грабить и убивать!
Arina1985
2 Арина (Arina1985)   • 19:36:42, Вчера [Материал]
+1

Если говорить про кинотеатр им.И.Франка, то ему легче всего будет соблюдать карантинные условия. Наполняемости 50% там не было даже без карантина. Иногда на зал было всего 5 посетителей.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:57:42, Вчера [Материал]
-1

Тобто в звичайному режимі :)
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