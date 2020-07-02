Запасайтесь попкорном: в Житомире возобновили работу все кинотеатры

Украинским кинотеатрам разрешили работать со 2 июля, но с наполненностью не более 50%. Такое решение ранее приняло правительство.
С сегодняшнего дня открылись все житомирские кинотеатры: "Мультиплекс", "Имени Франко" и "Украина".
Также стартовала продажа билетов. На сайтах и страницах кинотеатров в соцсетях уже есть афиши, правда только на ближайшие несколько дней.
Кинотеатр "Мультиплекс"
Кинотеатр им. Ивана Франко
Кинотеатр "Украина"
Кинотеатры призывают посетителей соблюдать все карантинные правила, в частности:
- присутствие не более одного человека на 5 кв. м;
- посетители должны все время находиться в масках или респираторах, которые прикрывают нос и рот;
- расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;
- в залах посетители должны размещаться со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Снятие карантина с кинотеатров - отличный повод всему народу Украины пересмотреть сериал "Слуга народа" с 50% скидкой за счет дотаций кинотеатрам от государства.
Плюсов два... 1+1)))))
1. Поддержка отечественного бизнеса на деле, а не на словах!
+1. Рейтинг Зеленского после просмотра снова резко взлетит вверх!!!
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... или второй раз это сработает в минус?))))))))))))))
Р.S.
Кстати, предлагаю всем ЖЖшникам в ближайшие дни сходить в кино и тем самым материально поддержать кинотеатры, на которые власти абсолютно наплевать! Друзья, нам пора понять, что в этой стране ПОДДЕРЖКУ гражданскому обществу может оказать только само гражданское общество, т.е. мы с вами. Власть и подконтрольные ей экстремистские организации умеют только разъединять, запрещать, штрафовать, арестовывать, грабить и убивать!