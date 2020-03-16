Житомирские волейболисты прошли в «Финалы четырех»

С наступлением марта волейбольные команды из Житомира вышли на серьезный уровень. Сперва женская команда «Полесье-лицей-интернат» удачно выступила в заключительном туре регулярного чемпионата Украины по волейболу среди команд первой лиги.



Житомирский коллектив одержал две победы над клубами «КДЮСШ-НАЭК» и «Галичанкой-2», хотя еще заранее получил путевку в «Финал четырех». Благодаря этим победами девушки из команды «Полесье-лицей-интернат» финишировали на первой строчке в группе Б – сообщают аналитики Favoritnr1.com.



Вторую путевку в «Финал четырех» от группы Б получили волейболистки из «ПНУ-Ивано-Франковск». Из группы А в решающий этап соревнований пробились «Фогтланд» и МСК «Днепр».



Успешно выступила и мужская команда Житомира в матчах второй лиги Украины по волейболу в группе Б. Клуб «Житичи-ДЮСШ» одержал три легкие победы над командами, которые пока еще не набрали ни одного очка. Житомирские волейболисты одолели КИВС-ЛГУ-БЖД, «Боярке» и «ДЮСШ №4 – Нива», не проиграв ни единого сета.



Подопечные Вадима Кравченко набрали девять очков и получили хорошие шансы на выход в решающий этап. К тому же соперники ВК «Житичи-ДЮСШ» играли очень плохо. Довольно сильная команда «Датский текстиль», которой аналитики прочили серьезные достижения, проиграли во всех трех матчах «Континенталю», ЛНТУ и «Рокосово» с одинаковым счетом 1:3. ЛНТУ и «Рокосово» также потеряли очки в других матчах, таким образом «Житичи-ДЮСШ» получили хорошее преимущество над соперниками и пробились в «Финал четырех».



Помимо этого, житомирские волейболисты успешно выступили на студенческом уровне. Сборная Житомирского государственного университета имени Ивана Франко выиграла чемпионат Украины «Студенческая лига». Житомирские спортсмены стали лучшими в сезоне 2019-2020 среди женских команд. Сперва волейболисткам удалось показать хороший результат в регулярном чемпионате, а потом они оказались лучшими в «Финале четырех», который прошел в Киеве.



После этого девушки вернулись в Житомир, где получили правительственные награды. Весь состав сборной государственного университета имени Ивана Франко удостоился дипломов: Юлия Васянович, Дарья Ковальчук, Анастасия Потапчук, Анастасия Плаван, Юлия Богмацер, Ульяна Котар, Станислава Парфенова, Мария Проценко и Дарья Стужук. Также диплом и награду получил главный тренер университетской сборной Анатолий Казьмирчук.



Кроме того, житомирские волейболисты отлично показали себя на соревнованиях среди юношей 2004 г.р. Турнир был посвящен столетию со дня рождения Заслуженного мастера спорта СССР, бывшего профессора Киевского государственного института физической культуры Михаила Павловича Пименова. Соревнования прошли на площадках спорткомплекса Киевского спортивного лицея-интерната. В предфинальной стадии приняло участие девять команд из регионов Украины. Эксперты 1хСтавка считали фаворитами киевскую команду (промокод 1х ставка можно получить тут), однако лучше других выступил коллектив из Житомирской области. Он был представлен командой ДЮСШ из Овруча.