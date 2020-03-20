Из-за внедрения карантинного режима туристам отныне предлагают онлайн-путешествия по Житомирской области.
Об этом пишет Житомирский областной туристический информационный центр
в Facebook.
Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.
Экскурсии в онлайн-режиме
доступны по Житомиру, Бердичеву, Коростеню, Новоград-Волынскому и Андрушевке.
Жители Житомира могут посетить достопримечательности области, не покидая свой дом