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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 20 » 08:55:24

Жители Житомира могут посетить достопримечательности области, не покидая свой дом

Сегодня, 09:14:24 1116 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Житомира могут посетить достопримечательности области, не покидая свой дом

 Из-за внедрения карантинного режима туристам отныне предлагают онлайн-путешествия по Житомирской области.

Об этом пишет Житомирский областной туристический информационный центр в Facebook.

Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.

Экскурсии в онлайн-режиме доступны по Житомиру, Бердичеву, Коростеню, Новоград-Волынскому и Андрушевке.

Тэги: экскурсии, туризм, 3D, Житомирская область
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:47:52, Сегодня [Материал]
0

Полазил. Интересно. Помогает с пользой убить "карантинное время".
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