На улицах Житомира с 20 марта курсируют автомобили оперативно-спасательной службы, оборудованные громкоговорятилеями. Как стало известно «Журналу Житомира
», из громкоговорителей проводится информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией.
Также автомобили останавливаются возле продовольственных магазинов, рынков и таким же образом информируют население о карантинных мерах
.
Спасатели призывают всех соблюдать меры безопасности и режима карантина из-за опасности распространения коронавируса:
- не выходите на улицу без необходимости;
- не посещайте места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;
- соблюдайте меры личной гигиены;
- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
На улицы Житомира выехали машины с громкоговорителями: людей призывают соблюдать карантин