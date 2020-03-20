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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 20 » 15:09:14

На улицы Житомира выехали машины с громкоговорителями: людей призывают соблюдать карантин

Сегодня, 15:28:14 1912 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицы Житомира выехали машины с громкоговорителями: людей призывают соблюдать карантин

 На улицах Житомира с 20 марта курсируют автомобили оперативно-спасательной службы, оборудованные громкоговорятилеями. Как стало известно «Журналу Житомира», из громкоговорителей проводится информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией.

Также автомобили останавливаются возле продовольственных магазинов, рынков и таким же образом информируют население о карантинных мерах.

Спасатели призывают всех соблюдать меры безопасности и режима карантина из-за опасности распространения коронавируса:
 
  • не выходите на улицу без необходимости;
  • не посещайте места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
 


Тэги: Карантин, Житомир
Комментариев: 5
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:32:00, Сегодня [Материал]
+1

... и на это ушли все выделенные миллионы :)
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:33:00, Сегодня [Материал]
+1

Поки підприємства на карантині, де які вважають що то якраз час для гулянок, а не для сомоізолювання.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:40:55, Сегодня [Материал]
+4

Бо наш народ не розуміє поради, рекомендації та прохання. Тому треба виводити на вулицю нацгвардію та гоняти гуляк по домам.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:49:50, Сегодня [Материал]
0

Підтримую!
melan
4 melan (melan)   • 18:34:24, Сегодня [Материал]
0

честно говоря мое мнение это выкинутые деньги. Все что они вещают и так озвучивается из каждого утюга
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