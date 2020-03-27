В Житомире возле улицы Крошенской местные жители утром 27 марта обнаружили тело парня. В настоящее время уже установлено, что это житель областного центра 2001 года рождения.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
«Около 10:30 на линию «102» поступило сообщение об обнаружении тела парня с признаками насильственной смерти. Тело находилось в канаве за домами на улице Крошенской»
, - сказала пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
На теле парня есть телесные повреждения различного характера, какие из них стали смертельными, будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
ФОТО: Житомир инфо
Возле болота Крошне нашли тело парня с признаками насильственной смерти. ФОТО