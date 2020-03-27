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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 27 » 16:13:52

Возле болота Крошне нашли тело парня с признаками насильственной смерти. ФОТО

Сегодня, 16:24:52 1519 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле болота Крошне нашли тело парня с признаками насильственной смерти. ФОТО

 В Житомире возле улицы Крошенской местные жители утром 27 марта обнаружили тело парня. В настоящее время уже установлено, что это житель областного центра 2001 года рождения.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

«Около 10:30 на линию «102» поступило сообщение об обнаружении тела парня с признаками насильственной смерти. Тело находилось в канаве за домами на улице Крошенской», - сказала пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.

На теле парня есть телесные повреждения различного характера, какие из них стали смертельными, будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.













ФОТО: Житомир инфо
Тэги: парень, Житомир, тело, полиция
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:20:26, Сегодня [Материал]
-1

норм буханул, на фото бутылка водки "житомирский стандарт" ... скорее всего по пьяне дали тулей больше чем требовалось
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