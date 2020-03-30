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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 30 » 14:52:46

В лесополосе на Житомирщине нашли мумифицированное тело мужчины. ФОТО

Вчера, 15:28:46 2148 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесополосе на Житомирщине нашли мумифицированное тело мужчины. ФОТО

 В лесополосе в Малинском районе Житомирской области обнаружили мумифицированное тело мужчины. По информации ГУ Нацполиции, тело нашли местные жители возле с. Осиповка.

В настоящее время судебно-медицинские эксперты выясняют причины смерти мужчины.

Также полицейские устанавливают личность погибшего и просят откликнуться граждан, которые владеют какими-либо сведениями относительно него.

Его приметы: возраст около 30 лет, рост 180-190 см, худощавого телосложения. Был одет в красную спортивную кофту с надписью «Дякую тобі, Боже, що я українка», черные спортивные штаны с эмблемой «Пума», черную футболку и белые спортивные кроссовки.

«Если вы владеете какой-либо информацией о личности погибшего или обстоятельствах происшествия, сообщите по телефонам: (04133) 5-22-02, (093) 198-64-51 или «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции», - призывают правоохранители.





Тэги: труп, Житомирская область, мужчина, тело
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