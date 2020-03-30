В лесополосе в Малинском районе Житомирской области обнаружили мумифицированное тело мужчины. По информации ГУ Нацполиции, тело нашли местные жители возле с. Осиповка.
В настоящее время судебно-медицинские эксперты выясняют причины смерти мужчины.
Также полицейские устанавливают личность погибшего и просят откликнуться граждан, которые владеют какими-либо сведениями относительно него.
Его приметы
: возраст около 30 лет, рост 180-190 см, худощавого телосложения. Был одет в красную спортивную кофту с надписью «Дякую тобі, Боже, що я українка», черные спортивные штаны с эмблемой «Пума», черную футболку и белые спортивные кроссовки.
«Если вы владеете какой-либо информацией о личности погибшего или обстоятельствах происшествия, сообщите по телефонам: (04133) 5-22-02, (093) 198-64-51 или «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции»,
- призывают правоохранители.
В лесополосе на Житомирщине нашли мумифицированное тело мужчины. ФОТО