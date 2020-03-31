Житомирская область получила из Китая вторую партию средств индивидуальной защиты. Об этом 31 марта в Facebook заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
.
"Прибывшие грузы будут храниться на базе специального медицинского снабжения в Житомире и распределяться между соответствующими учреждениями. Часть из них поступит в управление ГСЧС Украины в Житомирской области и в учреждения экстренной медицинской помощи", - рассказал Бунечко.
На этот раз Житомирщина получила:
"Также в течение недели от представителей бизнеса и благотворительных организаций будут получены средства гигиены для больничных учреждений"
- 4320 респираторных масок;
- 3560 усиленных медицинских масок;
- 800 медицинских масок;
- 1160 костюмов биозащиты.
, - добавил председатель ОГА.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 23 марта в Украину прилетел самолет из Китая, в котором находились средства индивидуальной защиты. На следующий день они были распределены по областям. Из 6000 масок, которые были доставлены на Житомирщину, медики не получили ни одной
.
Маски и защитные костюмы: Житомирщина получила из Китая партию гуманитарной помощи. ФОТО