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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 31 » 14:04:11

Маски и защитные костюмы: Житомирщина получила из Китая партию гуманитарной помощи. ФОТО

Вчера, 14:19:11 1165 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маски и защитные костюмы: Житомирщина получила из Китая партию гуманитарной помощи. ФОТО

 Житомирская область получила из Китая вторую партию средств индивидуальной защиты. Об этом 31 марта в Facebook заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Прибывшие грузы будут храниться на базе специального медицинского снабжения в Житомире и распределяться между соответствующими учреждениями. Часть из них поступит в управление ГСЧС Украины в Житомирской области и в учреждения экстренной медицинской помощи", - рассказал Бунечко.


На этот раз Житомирщина получила:
 
  • 4320 респираторных масок;
  • 3560 усиленных медицинских масок;
  • 800 медицинских масок;
  • 1160 костюмов биозащиты.

"Также в течение недели от представителей бизнеса и благотворительных организаций будут получены средства гигиены для больничных учреждений", - добавил председатель ОГА.

Как сообщал "Журнал Житомира", 23 марта в Украину прилетел самолет из Китая, в котором находились средства индивидуальной защиты. На следующий день они были распределены по областям. Из 6000 масок, которые были доставлены на Житомирщину, медики не получили ни одной.









Тэги: маски, гумпомощь, Китай, средства защиты
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:50:50, Вчера [Материал]
+7

нА сМОЛЯНКЕ НА БАЗЕ ХРАНИТСЯ нЕПРИКОСНОВЕННЫЙ зАПАС НА СЛУЧАЙ ВОТ ТАКОЙ КАК СЕЙЧАС БЕДЫ. Председаттель Житомирской облгосадминистрации Бунечко скажите где неприкосновенный запас? Это 284 аппарата искуственного дыхания , маски, полевые кровати. иголки. нитки. носки, одеяла. перевязочный материал. медицинский всевозможный инструментарий. химзащита...биозащита .и еще до .уя чего там хранится. у меня перечень под рукой отсутствует....Скажите Виктор Бунечко где непрекосновенный запас? Директор Андрюша Павлусенко., кроторый засунул язык в .опу и молчитт. При этом как директор и хранитель этого несметного богатства получает зарплату. Где НЗ ?
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 17:58:27, Вчера [Материал]
+1

Спрашивать у Бунечко? Он имел всех ввиду. Его задача - набрать на гос должности всех своих, поднять себе и своим зарплату и может что-то ещё, пока говорим об фактах. А заботиться об области - не его дело.
Марио
3 Батхет (Марио)   • 23:10:23, Вчера [Материал]
-1

Коммунистический Китай спасает вместе с Кубой капиталистический мир ))))
kolia-68
4 kolia-608 (kolia-68)   • 10:10:46, Сегодня [Материал]
0

Две маски тестируют сразу на месте.
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