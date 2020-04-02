В поминальные дни на территории Житомира и городской ОТГ закроют для посещения кладбища. Соответствующее решение принял исполком городского совета 2 апреля.
"Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных дней. Прошу всех отнестись с пониманием к этому решению и по возможности сообщить своим родным и близким"
, - призвал мэр Житомира
.
Когда будут закрыты кладбища:
- Польское, Корбутовское, Старообрядческое, Смоковское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля.
- Русско-Вильское и Смолянское - 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля.
- Чешское - 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.
Посетить кладбища можно будет во все остальные дни при соблюдении безопасности (не более 3-х человек на одной могиле) и наличии средств защиты.
Также на кладбищах запретили употреблять пищу и алкогольные напитки. За нарушение правил и ограничений житомирян ждет административная ответственность.
Житомир закроет кладбища в поминальные дни: когда можно посетить могилы своих родных