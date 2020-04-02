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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 2 » 14:24:08

Житомир закроет кладбища в поминальные дни: когда можно посетить могилы своих родных

Вчера, 14:40:03 1978 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир закроет кладбища в поминальные дни: когда можно посетить могилы своих родных

 В поминальные дни на территории Житомира и городской ОТГ закроют для посещения кладбища. Соответствующее решение принял исполком городского совета 2 апреля.

"Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных дней. Прошу всех отнестись с пониманием к этому решению и по возможности сообщить своим родным и близким", - призвал мэр Житомира.
 

Когда будут закрыты кладбища:

 
  • Польское, Корбутовское, Старообрядческое, Смоковское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля.
  • Русско-Вильское и Смолянское - 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля.
  • Чешское - 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.

Посетить кладбища можно будет во все остальные дни при соблюдении безопасности (не более 3-х человек на одной могиле) и наличии средств защиты.

Также на кладбищах запретили употреблять пищу и алкогольные напитки. За нарушение правил и ограничений житомирян ждет административная ответственность.

Тэги: Житомир, Поминальные дни, кладбище
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