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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 5 » 19:19:50

В Житомире горят склады на территории военной части. ВИДЕО

Сегодня, 19:43:50 1713 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире горят склады на территории военной части. ВИДЕО

 Сегодня 5 апреля в Житомире произошел сильный пожар. Горят военные склады у Малинского рынка. Об этом стали сообщать читатели - очевидцы происшествия. Горит достаточно сильно, а ужасный запах чувствуется за несколько километров.

Несколько видео с черным столбом дыма опубликовали в Телеграм канале Житомира

В пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области сообщили, что пожар произошел на территории недействующего склада на проспекте Независимости, где находится воинская часть.

«Вызов поступил в 17.50 о пожаре по адресу: проспект Независимости, 61А. Горит недействующий состав. На место выехали три пожарных автомобиля. Информации о локализации пожара в настоящее время не поступало», - сообщила пресс служба ГСЧС в области, передает Житомир инфо.

Напомним, вчера 4 апреля жителей Житомира и Бердичева напугали черные столбы дыма: так горел камыш в окрестностях обоих городов.

 
Тэги: пожар, Житомир
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