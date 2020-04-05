Сегодня 5 апреля в Житомире произошел сильный пожар. Горят военные склады у Малинского рынка. Об этом стали сообщать читатели - очевидцы происшествия. Горит достаточно сильно, а ужасный запах чувствуется за несколько километров.
Несколько видео с черным столбом дыма опубликовали в Телеграм канале Житомира
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В пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области сообщили, что пожар произошел на территории недействующего склада на проспекте Независимости, где находится воинская часть.
«Вызов поступил в 17.50 о пожаре по адресу: проспект Независимости, 61А. Горит недействующий состав. На место выехали три пожарных автомобиля. Информации о локализации пожара в настоящее время не поступало», - сообщила пресс служба ГСЧС в области, передает Житомир инфо
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Напомним, вчера 4 апреля жителей Житомира и Бердичева напугали черные столбы дыма: так горел камыш в окрестностях обоих городов.
В Житомире горят склады на территории военной части. ВИДЕО