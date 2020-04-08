В Житомире во время карантина горожане стали меньше платить за коммунальные услуги, в том числе и за потребленную электроэнергию. Если оплата за электроэнергию и дальше будет на низком уровне, то могут быть введены веерные отключения.
Об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета рассказал в комментарии "Суспільне".
По словам коммерческого директора предприятия Олега Нагирняка, по сравнению с прошлым годом платежи за использованную елекроенергию сущетсвенно уменьшились.
"Плата бытовыми потребителями в прошлые годы составляла 80-90%, а сегодня из-за разрешения на отсрочку платежей за коммунальные услуги в связи с карантином плата упала до 30-40%. А предприятиями - до 50-60%. В зависимости от сферы производства", - сказал Нагирняк.
В Житомире на Смолянке находится высоковольтная подстанция, откуда электрическая энергия поступает в большинство больниц областного центра. Сегодня она работает бесперебойно. Но, по словам заместителя технического директора "Житомироблэнерго" Анатолия Блажкевича, существенное уменьшение платежей за потребленную электроэнергию может приостановить работу подстанции.
"На сегодняшний день мы выполняем все плановые ремонтные и профилактические работы. Но если не будет финансирования, не будет проплат, мы не сможем работать в нормальном режиме. И это такая большая подстанция может остановиться", - отметил Анатолий Блажкевич.
Согласно законодательству, на период карантина запрещено отключать от энергоснабжения жизнеобеспечивающие предприятия и бытовых потребителей, взымать пеню за несвоевременное осуществление платежей. В то же время плату за электроэнергию никто не отменял. Отключение должников будет осуществляться после отмены запретов.
Житомиряне стали меньше платить за электроэнергию: городу грозят веерные отключения. ВИДЕО