Житомиряне стали меньше платить за электроэнергию: городу грозят веерные отключения. ВИДЕО

"Плата бытовыми потребителями в прошлые годы составляла 80-90%, а сегодня из-за разрешения на отсрочку платежей за коммунальные услуги в связи с карантином плата упала до 30-40%. А предприятиями - до 50-60%. В зависимости от сферы производства", - сказал Нагирняк.

"На сегодняшний день мы выполняем все плановые ремонтные и профилактические работы. Но если не будет финансирования, не будет проплат, мы не сможем работать в нормальном режиме. И это такая большая подстанция может остановиться", - отметил Анатолий Блажкевич.