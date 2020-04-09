Католическая Пасха: для житомирян подготовили онлайн-трансляции богослужений

Уже в это воскресенье, 12 апреля, верующие западного обряда будут отмечать Пасху. Однако, в условиях карантина традиционно отпраздновать не получится - празднование будет дома.
Поэтому для прихожан житомирских костелов организуют онлайн трансляции богослужений.
Расписание трансляций опубликовала Житомирская облгосадминистрация. Трансляции будут проходить на Facebook-странице Прихода св. Иоанна из Дукли. Также Святую Литургию будут транслировать телеканалы UA: Житомир и СК1.
Великий Четвер
День встановлення Таїнства Пресвятої Євхаристії і священства
18.00
Божественна Літургія Господньої Вечері (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook
)
Велика П’ятниця
День страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа
17.00
Хресна Дорога онлайн на парафіяльній сторінці у Facebook (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook
)
18.00
Літургія Страждань Господніх і адорація Святого Хреста (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook
)
Велика Субота
Пасхальна Вігілія Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа
20.00
Урочиста Літургія Воскресіння Господнього (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook
)
* Святу Літургію буде транслювати телеканал UA: Житомир
.
Пасхальна Неділя
День Христового Воскресіння
10.30
Урочиста Літургія Славного Христового Воскресіння(онлайн на парафіяльній сторінці у facebook
)
* Святу Літургію будуть транслювати телеканали UA: Житомир
і СК1
** Немає посвячення святкових страв в храмах – посвячення здійснює батько (голова) родини перед святковим (пасхальним) сніданком (текст молитви
).