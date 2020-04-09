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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 9 » 10:42:19

Католическая Пасха: для житомирян подготовили онлайн-трансляции богослужений

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Католическая Пасха: для житомирян подготовили онлайн-трансляции богослужений

 Уже в это воскресенье, 12 апреля, верующие западного обряда будут отмечать Пасху. Однако, в условиях карантина традиционно отпраздновать не получится - празднование будет дома.

Поэтому для прихожан житомирских костелов организуют онлайн трансляции богослужений.

Расписание трансляций опубликовала Житомирская облгосадминистрация. Трансляции будут проходить на Facebook-странице Прихода св. Иоанна из Дукли. Также Святую Литургию будут транслировать телеканалы UA: Житомир и СК1.

Великий Четвер

День встановлення Таїнства Пресвятої Євхаристії і священства

18.00 Божественна Літургія Господньої Вечері (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook)
 

Велика П’ятниця

День страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа

17.00 Хресна Дорога онлайн на парафіяльній сторінці у  Facebook (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook)

18.00 Літургія Страждань Господніх і адорація Святого Хреста (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook)
 

Велика Субота

Пасхальна Вігілія Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа


20.00 Урочиста Літургія Воскресіння Господнього (онлайн на парафіяльній сторінці у facebook)

* Святу Літургію буде транслювати телеканал UA: Житомир.
 

Пасхальна Неділя

День Христового Воскресіння

10.30 Урочиста Літургія Славного Христового Воскресіння(онлайн на парафіяльній сторінці у facebook)

* Святу Літургію будуть транслювати телеканали UA: Житомир і СК1
** Немає посвячення святкових страв в храмах – посвячення здійснює батько (голова) родини перед святковим (пасхальним) сніданком (текст молитви).
Тэги: трансляция, костел, пасха, богослужение
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