В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взяток одного из руководителей райотдела полиции и адвоката. Об этом сообщает пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.
"Установлено, что капитан полиции вместе с адвокатом организовали схему вымогательства и получения денег от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии"
, - сообщает спецслужба.
По информации СБУ, такса за решение вопроса об аннулировании производства составляла в среднем 10-12 тысяч гривен. Деньги, по словам сообщников, предназначались якобы для "улаживания вопроса" в суде.
Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды. По оперативным данным СБУ, ежемесячно злоумышленники "закрывали" до 10 административных производств.
Правоохранители задержали капитана полиции в одном из райцентров Житомирской сразу после получения части очередной взятки.
На Житомирщине руководство райотдела полиции требовало взятки за «закрытие» дел. ФОТО
Чим буде більше інформації про правопорушення цих злочинців, тим менше число буде тих , хто захоче цим займатись з цієї служби.