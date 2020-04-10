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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 10 » 10:22:56

На Житомирщине руководство райотдела полиции требовало взятки за «закрытие» дел. ФОТО

Сегодня, 10:45:56 930 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине руководство райотдела полиции требовало взятки за «закрытие» дел. ФОТО

 В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взяток одного из руководителей райотдела полиции и адвоката. Об этом сообщает пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.

"Установлено, что капитан полиции вместе с адвокатом организовали схему вымогательства и получения денег от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии", - сообщает спецслужба.

По информации СБУ, такса за решение вопроса об аннулировании производства составляла в среднем 10-12 тысяч гривен. Деньги, по словам сообщников, предназначались якобы для "улаживания вопроса" в суде.

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды. По оперативным данным СБУ, ежемесячно злоумышленники "закрывали" до 10 административных производств.

Правоохранители задержали капитана полиции в одном из райцентров Житомирской сразу после получения части очередной взятки.







Тэги: полиция, взятки, СБУ, Житомирщина
Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 13:32:27, Сегодня [Материал]
0

А чому не написати хто це конкретно і де це сталося?
Чим буде більше інформації про правопорушення цих злочинців, тим менше число буде тих , хто захоче цим займатись з цієї служби.
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