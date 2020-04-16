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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 16 » 17:56:46

Житомир окутал дым: на Малеванке рядом с домами горит лес

Сегодня, 17:58:46 2598 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир окутал дым: на Малеванке рядом с домами горит лес

 16 апреля после обеда Житомир накрыл густой дым. Позже стало известно, что дым распространяется от пожара в микрорайоне Малёванка.

По информации управления ГСЧС в Житомирской области, неподалеку жилого сектора пылает лесной массив.

Сейчас спасатели тушат пожар. Осложняет ситуацию ветреная погода: сегодня в Житомире порывы ветра  достигают 17-22 метров в секунду.

По состоянию на 15 часов 16 апреля в Житомирской области зарегистрировали 25 пожаров. Спасатели настойчиво призывают граждан не жечь костры, сухую траву, и не использовать открытый огонь.

Тэги: пожар, Малёванка, Житомир, лес
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