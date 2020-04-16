Житомир окутал дым: на Малеванке рядом с домами горит лес

16 апреля после обеда Житомир накрыл густой дым. Позже стало известно, что дым распространяется от пожара в микрорайоне Малёванка.
По информации управления ГСЧС в Житомирской области, неподалеку жилого сектора пылает лесной массив.
Сейчас спасатели тушат пожар. Осложняет ситуацию ветреная погода: сегодня в Житомире порывы ветра достигают 17-22 метров в секунду.
По состоянию на 15 часов 16 апреля в Житомирской области зарегистрировали 25 пожаров. Спасатели настойчиво призывают граждан не жечь костры, сухую траву, и не использовать открытый огонь.