Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21.04.2020    03:12:41
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 20 » 11:59:09

Жертвы пожаров на Житомирщине рассказали о пережитом. ФОТО

Вчера, 12:07:09 1974 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жертвы пожаров на Житомирщине рассказали о пережитом. ФОТО

Масштабные лесные пожары добрались до сел в Житомирской области и уничтожили десятки домов, а в некоторых селах удалось спасти всего несколько частных домов. Об этом говорится в видеорепортаже Общественного телевидения.

«Все сгорело. Дом, деньги, одежда», - рассказывают местные жители и добавляют, что пытались потушить пожар несколько дней и спали всего по несколько часов в сутки.

«А мы не ночевали. Тушили пожар две ночи», - говорит местный житель.

Жители двух сел Личманы и Магдын жалуются, что никакой помощи во время пожара им не поступало, и они остались один на один со своими проблемами. В то же время люди сообщают, что одежды им хватает, благодаря неравнодушным из соседних сел, а также отмечают, что планируют отстраивать сгоревшие дома.

Также в социальной сети Facebook журналистка «Фактов» Дарья Горская сообщила о сборе помощи для жителей сел Личманы и Магдин.

«5 семей из с. Магдин и 7 семей из с. Личманы живут сейчас при местной церкви, друг у друга на головах и очень просят помочь им. Сейчас остро нужно:

  • Еда
  • Лекарства, хотя бы сердечные (пожилые люди, пожар, горе)
  • Теплые вещи
  • Семена, картошка для посадки, лопаты, сапки - это надо просто очень срочно. Иначе осенью и зимой им нечего будет есть
  • Хотя бы 1 бензопилу на 2 села. Они будут друг другу передавать. Но без никак.
  • Средства гигиены, мыло, зубные щетки
  • Стройматериалы», - написала Горская.


Также в своем посте она сообщила, как можно передать помощь для жителей пострадавших от пожаров сел Житомирской области.
 



 

Автор – Макс Левин. Редактор – Татьяна Кузнецова. Монтаж – Богдан Янович

Тэги: лес, пожар, Овруч
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus