Жертвы пожаров на Житомирщине рассказали о пережитом. ФОТО

Масштабные лесные пожары добрались до сел в Житомирской области и уничтожили десятки домов, а в некоторых селах удалось спасти всего несколько частных домов. Об этом говорится в видеорепортаже Общественного телевидения.

«Все сгорело. Дом, деньги, одежда», - рассказывают местные жители и добавляют, что пытались потушить пожар несколько дней и спали всего по несколько часов в сутки.

«А мы не ночевали. Тушили пожар две ночи», - говорит местный житель.

Жители двух сел Личманы и Магдын жалуются, что никакой помощи во время пожара им не поступало, и они остались один на один со своими проблемами. В то же время люди сообщают, что одежды им хватает, благодаря неравнодушным из соседних сел, а также отмечают, что планируют отстраивать сгоревшие дома.

Также в социальной сети Facebook журналистка «Фактов» Дарья Горская сообщила о сборе помощи для жителей сел Личманы и Магдин.

«5 семей из с. Магдин и 7 семей из с. Личманы живут сейчас при местной церкви, друг у друга на головах и очень просят помочь им. Сейчас остро нужно:

Еда

Лекарства, хотя бы сердечные (пожилые люди, пожар, горе)

Теплые вещи

Семена, картошка для посадки, лопаты, сапки - это надо просто очень срочно. Иначе осенью и зимой им нечего будет есть

Хотя бы 1 бензопилу на 2 села. Они будут друг другу передавать. Но без никак.

Средства гигиены, мыло, зубные щетки

Стройматериалы», - написала Горская.



Также в своем посте она сообщила, как можно передать помощь для жителей пострадавших от пожаров сел Житомирской области.









Автор – Макс Левин. Редактор – Татьяна Кузнецова. Монтаж – Богдан Янович