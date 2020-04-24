Городской голова Житомира взял под опеку собаку Адель, которая живет в Центре защиты животных. Опекун финансирует пребывание животного в центре и ищет для собачки новую семью. О своем поступке мэр сообщил на странице в Facebook
.
"Ей около года, она социализированная, веселая и очень активна. Сейчас она временно живет в КП "Центр защиты животных" ЖГС. Но собаки не должны находиться на улице или в приютах - у них должна быть семья. Сегодня решил стать опекуном Адель. Я хочу, чтобы она оставила этот вольер навсегда и как можно быстрее нашла своих людей", - написал Сухомлин.
Если вы хотите познакомиться с Адель, или другими собачками - обращайтесь к руководителю Центра защиты животных Александре Мельник
, или приехать в центр: г. Житомир, ул. Параджанова, 87.
Мэр Житомира также призвал депутатов горсовета приехать на предприятие, выбрать себе собаку и помочь ей найти новую семью.
Мэр Житомира взял под опеку бездомную собаку и передал эстафету депутатам. ФОТО
Сайт стал предвыборной платформой Сухомлина.
Потом не нойте, что вас не предупреждали.
Ответ: Удаляются твои шизофренические комментарии. Будем и дальше удалять, если в них будут оскорбления и маты.
"Ми їх приручили і ми відповідальні за них " (с).