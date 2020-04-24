Мэр Житомира взял под опеку бездомную собаку и передал эстафету депутатам. ФОТО

"Ей около года, она социализированная, веселая и очень активна. Сейчас она временно живет в КП "Центр защиты животных" ЖГС. Но собаки не должны находиться на улице или в приютах - у них должна быть семья. Сегодня решил стать опекуном Адель. Я хочу, чтобы она оставила этот вольер навсегда и как можно быстрее нашла своих людей", - написал Сухомлин.