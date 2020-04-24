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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 24 » 12:38:54

Мэр Житомира взял под опеку бездомную собаку и передал эстафету депутатам. ФОТО

Сегодня, 12:50:54 643 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира взял под опеку бездомную собаку и передал эстафету депутатам. ФОТО

 Городской голова Житомира взял под опеку собаку Адель, которая живет в Центре защиты животных. Опекун финансирует пребывание животного в центре и ищет для собачки новую семью. О своем поступке мэр сообщил на странице в Facebook.
 

"Ей около года, она социализированная, веселая и очень активна. Сейчас она временно живет в КП "Центр защиты животных" ЖГС. Но собаки не должны находиться на улице или в приютах - у них должна быть семья. Сегодня решил стать опекуном Адель. Я хочу, чтобы она оставила этот вольер навсегда и как можно быстрее нашла своих людей", - написал Сухомлин.


Если вы хотите познакомиться с Адель, или другими собачками - обращайтесь к руководителю Центра защиты животных Александре Мельник, или приехать в центр: г. Житомир, ул. Параджанова, 87.

Мэр Житомира также призвал депутатов горсовета приехать на предприятие, выбрать себе собаку и помочь ей найти новую семью.



















Тэги: мэр, собака, Житомир, Сухомлин
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:17:21, Сегодня [Материал]
-1

Понятно...любая критика мэра удаляется...
Сайт стал предвыборной платформой Сухомлина.
Потом не нойте, что вас не предупреждали.
Ответ: Удаляются твои шизофренические комментарии. Будем и дальше удалять, если в них будут оскорбления и маты.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:17:58, Сегодня [Материал]
-1

Тогда уж баньте все комментарии под мэрзким пиаром.
predi
3 predi (predi)   • 14:16:39, Сегодня [Материал]
+3

Ця ініціатива достойна поваги.
"Ми їх приручили і ми відповідальні за них " (с).
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