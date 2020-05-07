В Житомире автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся

В Житомире автомобиль вылетел за пределы проезжей части, столкнулся с бетонной опорой и загорелся. ДТП произошло ночью 7 марта на проспекте Независимости.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Rover 214 Si, 33-летний житомирянин, двигаясь по проспекту в направлении ул. Восточной, не справился с управлением и допустил столкновение с электрической бетонной опорой", - информируют правоохранители.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, 25-летняя жительница Житомира. Обоим была оказана медицинская помощь.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.