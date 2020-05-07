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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 7 » 14:59:27

В Житомире автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся

Вчера, 15:12:27 1482 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся

 В Житомире автомобиль вылетел за пределы проезжей части, столкнулся с бетонной опорой и загорелся. ДТП произошло ночью 7 марта на проспекте Независимости.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Rover 214 Si, 33-летний житомирянин, двигаясь по проспекту в направлении ул. Восточной, не справился с управлением и допустил столкновение с электрической бетонной опорой", - информируют правоохранители.


В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, 25-летняя жительница Житомира. Обоим была оказана медицинская помощь.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 2
dakar
1 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:27:40, Вчера [Материал]
0

Столкнулся очень нейтральный термин. Такое впечатление что столб тоже куда-то двигался и они не разминулись. Врезался он в бетонный столб.
fg
2 Василий (fg)   • 15:45:54, Вчера [Материал]
0

Там место где все летают + знак по середине дороги.
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