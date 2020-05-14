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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Май » 14 » 18:32:39

На Донбассе погиб молодой боец из Житомирской области

Вчера, 18:35:09 1000 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Донбассе погиб молодой боец из Житомирской области

 В зоне проведения АТО/ООС под Краматорском погиб военнослужащий Дмитрий Кузьменко. Он был родом из Бердичевского района, служил по контракту в Силах специального назначения.

Как стало известно "Журналу Житомира", боец ​​погиб 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме Дмитрия Кузьменко, во время учений погиб еще один боец.

"Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - информирует Операция объединенных сил.

Прощание с военным состоится в субботу, 16 мая, в 12.00 в селе Райки Бердичевского района.
Тэги: АТО, Смерть, Житомирская область, Военный
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