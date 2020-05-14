На Донбассе погиб молодой боец из Житомирской области

В зоне проведения АТО/ООС под Краматорском погиб военнослужащий Дмитрий Кузьменко. Он был родом из Бердичевского района, служил по контракту в Силах специального назначения.
Как стало известно "Журналу Житомира
", боец погиб 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.
Кроме Дмитрия Кузьменко, во время учений погиб еще один боец.
"Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов"
, - информирует Операция объединенных сил.
Прощание с военным состоится в субботу, 16 мая, в 12.00 в селе Райки Бердичевского района.