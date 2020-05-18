Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 19.05.2020    05:08:08
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 18 » 12:19:43

Карантин на пляже: Минздрав разрешит украинцам загорать и купаться

Вчера, 12:24:43 1252 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Карантин на пляже: Минздрав разрешит украинцам загорать и купаться

 Министерство здравоохранения, несмотря на пандемию коронавируса, разрешит украинцам посещать пляжи, купаться в морях и реках. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции.
 

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН (Национальная академия медицинских наук Украины – ред.) и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – рассказал Ляшко.


Он отметил, что несмотря на то, что по данным ученых, возбудитель может выживать в пресной воде, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", – подчеркнул главный санврач.

Ляшко добавил, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) все же лучше не посещать пляж. Медики также рекомендуют придерживаться дистанции в два метра, а персонал пляжа должен будет носить защитные маски.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире уже начали подготовку к старту купального сезона.
Тэги: Карантин, купальный сезон, коронавирус, Пляж
Комментариев: 2
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 12:43:52, Вчера [Материал]
+2

Можна подумати вони можуть заборонити це робити?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:02:04, Вчера [Материал]
+1

Полные болваны
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus