Карантин на пляже: Минздрав разрешит украинцам загорать и купаться

Министерство здравоохранения, несмотря на пандемию коронавируса, разрешит украинцам посещать пляжи, купаться в морях и реках. Об этом во время брифинга
заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции.
"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН (Национальная академия медицинских наук Украины – ред.) и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – рассказал Ляшко.
Он отметил, что несмотря на то, что по данным ученых, возбудитель может выживать в пресной воде, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.
"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха"
, – подчеркнул главный санврач.
Ляшко добавил, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) все же лучше не посещать пляж. Медики также рекомендуют придерживаться дистанции в два метра, а персонал пляжа должен будет носить защитные маски.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире уже начали подготовку к старту купального сезона
.