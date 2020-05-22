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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 22 » 09:30:27

Расстрелял гостей, приехавших на отдых: детали кровавой трагедии в Житомирской области

Сегодня, 09:45:17 2851 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Расстрелял гостей, приехавших на отдых: детали кровавой трагедии в Житомирской области

 В Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семерых человек. Стало известно, что это были гости, которые приехали к нему на отдых.

О деталях кровавой трагедии сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
 

"На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора  ставка, гражданина 3. 1962 г.р.  

После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на береге пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. 

Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. 

Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", – сообщил в соцсети замглавы МВД.


Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё из которого было осуществлено массовое убийство изъято. 

По словам Геращенко, задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.
 
Аэроснимок места трагедии
Тэги: убийство, Трагедия, Житомирская область
Комментариев: 9
FED8
1 FED8 (FED8)   • 10:04:41, Сегодня [Материал]
-6

Что интересно . Когда у кацапов случается трагедия с гибелью людей , то тут шароварщики исходят от злости . Типа так им и надо . А тут такая трагедия на день вышиванки .
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:39:54, Сегодня [Материал]
+8

бухло ничего хорошего не дает...
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:55:19, Сегодня [Материал]
+6

Антонина - известная сказочница
через день-другой всплывёт реальная версия событий.....
Karab
4 Сергей (Karab)   • 12:14:15, Сегодня [Материал]
0

так уже есть. Классика жанра, отказался платить дань ментам, приехали АТОшники порешать, но дед оказался не промах
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 12:52:01, Сегодня [Материал]
0

с гладкой удочкой от ИЖа против автоматических удочек от Калашникова и Кольта?
ну не знаю......
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 13:23:58, Сегодня [Материал]
0

На 4. а сказочнік виходить не тільки тоха, а й дехто й тут. І головне, такий правдолюб, такий справедливий і чесний, так, пане Сергію?
bender123
7 vasya (bender123)   • 13:24:58, Сегодня [Материал]
0

уже есть фотки.. "друзья гости рыбаки" лежат кто где с калашами в руках.. на удочки не похоже..
второй момент он типа застрелил 5 человек которые спали.. из ружья..но как это технически возможно..? там всего 2 патрона.. ему же перезарядить надо в темноте и в стрессовой ситуации, пока бы он это делал все бы просто проснулись и разбеждались..
далее что не сходится.. если это его друзья и они там все отдыхали - то зачем он к ним на отдых с оружием явился. это ж не пистолет.. это ружье его в кармане не поносишь..
далее все "друзья" атошники и активисты - а это практически на 100% бандюки..
все указывает на то что просто приехали на разборки но не учли что дядя с яй%ами и ружьем..
надо себе оформить оружие - время неспокойное нынче
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 13:50:40, Сегодня [Материал]
0

На 7. Ага, тільки от до зброї треба мати розум, що за Вами не спостерігається, судячи з цього коменту. Приїхали на разборкі, випили, закусили, роздяглися і спати лягли. Л логіка. А за паплюження ветеранів можна от ту зброю, яку збираєтесь оформлювати, варто запхнути кудись, звідки важко діставати. Відповідати не треба, з такими як Ви, я у дискусії не вступаю, а макнути от не зайве.
bender123
9 vasya (bender123)   • 13:54:14, Сегодня [Материал]
-1

Атошники которые на рыбалку едут с автоматом калашникова - простите, но это по другому называется.
Вы знаете законные способы оформить автомат калашникова? и темболее получить разрешение на его ношение? не отвечайте, не хочу никого обидеть, текст можно в статью написать какой угодно - но фото показывают что было
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