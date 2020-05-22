Расстрелял гостей, приехавших на отдых: детали кровавой трагедии в Житомирской области

"На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.
После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на береге пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.
Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.
Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", – сообщил в соцсети замглавы МВД.
через день-другой всплывёт реальная версия событий.....
ну не знаю......
второй момент он типа застрелил 5 человек которые спали.. из ружья..но как это технически возможно..? там всего 2 патрона.. ему же перезарядить надо в темноте и в стрессовой ситуации, пока бы он это делал все бы просто проснулись и разбеждались..
далее что не сходится.. если это его друзья и они там все отдыхали - то зачем он к ним на отдых с оружием явился. это ж не пистолет.. это ружье его в кармане не поносишь..
далее все "друзья" атошники и активисты - а это практически на 100% бандюки..
все указывает на то что просто приехали на разборки но не учли что дядя с яй%ами и ружьем..
надо себе оформить оружие - время неспокойное нынче
Вы знаете законные способы оформить автомат калашникова? и темболее получить разрешение на его ношение? не отвечайте, не хочу никого обидеть, текст можно в статью написать какой угодно - но фото показывают что было