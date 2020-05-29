В Житомире будут судить майора медицинской службы за вымогательство взятки

В Житомире будут судить майора медицинской службы, который обвиняется в вымогательстве 1000 долларов взятки от раненого участника боевых действий. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает прокуратура Житомирской области.
"По данным следствия, ординатор военного госпиталя, майор медицинской службы, требовал и получил от военнослужащего, раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС, неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США за выдачу направления для прохождения МСЭК о назначении бойцу группы инвалидности с указанием, что ранение связано с защитой Родины", - говорится в сообщении.
Врач военного госпиталя был разоблачен и задержан после получения неправомерной выгоды 01.02.2020.
Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины утвержден и направлен в Королёвский районный суд города Житомира.
В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.