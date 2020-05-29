В Житомире будут судить майора медицинской службы за вымогательство взятки

"По данным следствия, ординатор военного госпиталя, майор медицинской службы, требовал и получил от военнослужащего, раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС, неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США за выдачу направления для прохождения МСЭК о назначении бойцу группы инвалидности с указанием, что ранение связано с защитой Родины", - говорится в сообщении.