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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 29 » 08:33:04

В Житомире будут судить майора медицинской службы за вымогательство взятки

Сегодня, 08:50:04 255 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире будут судить майора медицинской службы за вымогательство взятки

 В Житомире будут судить майора медицинской службы, который обвиняется в вымогательстве 1000 долларов взятки от раненого участника боевых действий. Об этом "Журналу Житомира" сообщает прокуратура Житомирской области.
 

"По данным следствия, ординатор военного госпиталя, майор медицинской службы, требовал и получил от военнослужащего, раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС, неправомерную выгоду на сумму 1000 долларов США за выдачу направления для прохождения МСЭК о назначении бойцу группы инвалидности с указанием, что ранение связано с защитой Родины", - говорится в сообщении.


Врач военного госпиталя был разоблачен и задержан после получения неправомерной выгоды 01.02.2020.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины утвержден и направлен в Королёвский районный суд города Житомира.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Тэги: Житомир, взятка, майор, суд
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